Війна в Україні може тривати декілька років – прем’єр Польщі

Польща не вираховує якусь точну дату закінчення війни

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оцінив, скільки ще може тривати війна Росії проти України. Він не виключив, що мова може йти про кілька років. Про це він сказав в ефірі телеканалу NBC News.

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Очільник уряду пояснив, що наразі Польща не вираховує якусь точну дату закінчення війни. Натомість держава зосереджена на адаптації до ситуації та допомозі Україні.

«Ми не вираховуємо якусь точну дату. Ми просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію над переконанням наших партнерів та з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну», – зазначив прем’єр.

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На запитання журналістки про можливість того, що війна триватиме декілька років, Моравецький відповів: «Вона може».

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.