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Катастрофа чи Третя світова: Ле пен озвучила два сценарії завершення війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Катастрофа чи Третя світова: Ле пен озвучила два сценарії завершення війни в Україні
фото з відкритих джерел

За словами екскандидатки у президенти Франції, якщо країни Заходу продовжать повільно постачати зброю Україні, то зіткнуться «з новою Сторічною війною»

Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофа, а якщо Україна переможе, то це нібито означатиме «початок Третьої світової війни». Про це заявила екскандидатка у президенти Франції і прихильниця Путіна Марін Ле Пен в інтерв’ю El Pais.

«Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що усі країни з територіальними претензіями будуть думати, що вони можуть вирішити це з допомогою зброї. Якщо Україна переможе, це буде означати, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без допомоги НАТО не може військово перемогти Росію. А це означає, що Третю світову війну буде розв'язано», – заявила Ле Пен.

За її словами, якщо країни Заходу продовжать повільно постачати зброю Україні, то зіткнуться «з новою Сторічною війною», «що з огляду на людські втрати стане жахливою драмою».

Коли Ле Пен попросили уточнити, як вона завершила б війну, вона відповіла: «Я не збираюся давати вам мирний план прямо тут, на журнальному столику».

Як нагадує видання, Ле Пен багато років була французьким політиком, найбільш тісно пов’язаним з путінською Росією. У 2014 році її партія отримала кредит у розмірі 9 млн євро від російського банку, також вона заявляла, що поділяє «глобальне бачення Путіна».

Після вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 року вона дистанціювалася і заявила: «Я вірю у суверенітет націй: якщо Україна хоче приєднатися до НАТО, якщо це їхня воля, я не бачу, хто може цьому протистояти».

Нагадаємо, раніше лідерка «Національного об’єднання» Марін Ле Пен заявила, що не повернеться до керівництва власної партії.

Теги: росія катастрофа кредит партії Україна суверенітет втрати Франція

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