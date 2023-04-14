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Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні
Російський суд вже не вперше штрафує Wikimedia Foundation
фото з відкритих джерел

«Вікіпедія» відмовилася видалити статтю під назвою «Російська окупація Запорізької області»

Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за російськомовну статтю про вторгнення Росії в Україну, яку вона відмовилася видалити.

Як повідомляє Радіо Свобода, суд оштрафував Wikimedia Foundation – некомерційну організацію, яка керує безкоштовною загальнодоступною онлайн-енциклопедією – на 2 мільйони рублів (майже $25 тис.) за те, що вона не видалила статтю з Wikipedia під назвою «Російська окупація Запорізької області».

Це останній із низки кроків уряду, спрямованих на те, щоб замовчувати об’єктивне висвітлення чи критику війни та обмежити доступ російської громадськості до інформації.

Раніше російський суд вже призначав організації штрафи за відмову видалити з онлайн-енциклопедії статті про війну в Україні.

19 травня 2022 року Роскомнадзор вніс Wikimedia Foundation, якій належить онлайн-енциклопедія, до списку іноземних осіб, що здійснюють діяльність на території РФ. За указом Роскомнадзору, фондація мала відкрити у країні своє представництво і виконати ряд інших умов. За невиконання, уряд мав право застосувати обмежувальні заходи, аж до часткового або повного блокування ресурсу в Росії.

20 травня Роскомнадзор почав вимагати від «Вікіпедії» видалити два матеріали, розміщені в англомовній версії ресурсу. За заявою установи, статті містять недостовірну інформацію про проведення так званої спеціальної військової операції РФ в Україні.

У червні минулог року редактору та одному з авторів «Вікіпедії» Марку Бернштейну винесли у Білорусі вирок через внесення правок до статті про війну Росії проти України. Чоловіку присудили три роки «домашньої хімії» за «грубе порушення громадського порядку».

Теги: війна росія Україна суд штраф

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