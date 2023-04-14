Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні

«Вікіпедія» відмовилася видалити статтю під назвою «Російська окупація Запорізької області»

Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за російськомовну статтю про вторгнення Росії в Україну, яку вона відмовилася видалити.

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Як повідомляє Радіо Свобода, суд оштрафував Wikimedia Foundation – некомерційну організацію, яка керує безкоштовною загальнодоступною онлайн-енциклопедією – на 2 мільйони рублів (майже $25 тис.) за те, що вона не видалила статтю з Wikipedia під назвою «Російська окупація Запорізької області».

Це останній із низки кроків уряду, спрямованих на те, щоб замовчувати об’єктивне висвітлення чи критику війни та обмежити доступ російської громадськості до інформації.

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Раніше російський суд вже призначав організації штрафи за відмову видалити з онлайн-енциклопедії статті про війну в Україні.

19 травня 2022 року Роскомнадзор вніс Wikimedia Foundation, якій належить онлайн-енциклопедія, до списку іноземних осіб, що здійснюють діяльність на території РФ. За указом Роскомнадзору, фондація мала відкрити у країні своє представництво і виконати ряд інших умов. За невиконання, уряд мав право застосувати обмежувальні заходи, аж до часткового або повного блокування ресурсу в Росії.

20 травня Роскомнадзор почав вимагати від «Вікіпедії» видалити два матеріали, розміщені в англомовній версії ресурсу. За заявою установи, статті містять недостовірну інформацію про проведення так званої спеціальної військової операції РФ в Україні.

У червні минулог року редактору та одному з авторів «Вікіпедії» Марку Бернштейну винесли у Білорусі вирок через внесення правок до статті про війну Росії проти України. Чоловіку присудили три роки «домашньої хімії» за «грубе порушення громадського порядку».