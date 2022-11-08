Викривають самі себе – ЗМІ виявили п'ять ознак за якими можна викрити російську пропаганду

У свідомості росіян можуть співіснувати абсолютно протилежні речі

З початком російської агресії проти України ворожа пропаганда активізувалася – все частіше у ЗМІ та соцмережах звучать кремлівські наративи, котрі на щастя лишаються завжди однаковими, а отже можуть бути легко викриті та розпізнані.

Аналітик Іван Верстюк для Цензор.нет виявив п'ять трендів за котрими можна розпізнати ворожу пропаганду.

Чим дурніше – тим краще

Російська пропаганда дуже часто діє за принципом Тертулліана, християнського теолога з ІІ століття: «Вірую, тому що абсурдно». Це пояснюється тим, що російська війна проти України з самого її початку не вкладається в категорії раціонального мислення, тому і пояснювати її треба так само абсурдно. Працюючи з абсурдним рівнем фейковості, російська пропаганда тестує, наскільки далеко можуть йти у довірі до неї російське населення – і це потрібно пропаганді для її подальших політичних цілей.

Російсько-китайська дружба

Яркий наратив російської пропаганди, що неодмінно присутній у ЗМІ РФ, росіянам продовжують втовкмачувати, що від усіх бід їхню країну в якийсь момент врятує Китай, от варто лишень зачекати – і буде досягнуто якоїсь грандіозної стратегічної домовленості між РФ та КНР. От і надшвидкісні дрони Китай випробовує, які можна в нього попросити для потреб «спеціальної воєнної операції». От і проти Америки Китай готовий виступити. Але насправді Китай зберігає нейтралітет щодо війни, однак в цьому нейтралітеті він все ж ближчий до ідеї засудження війни, аніж її підтримки. Але російській пропаганді вкрай потрібен міф про те, що в РФ є такий грандіозний союзник, як КНР. Росіянам з таким фейком якось спокійніше живеться, однак фейк залишається фейком.

Газ врятує РФ і погубить Європу

Російська пропаганда намагається довести, що без газу європейці просто замерзнуть, і скільки би лідери Європи, на кшталт президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, не казали, що ЄС повністю відмовиться від постачань російського газу, росіяни в це не вірять. У свідомості росіян, величезні запаси газу на нафти – це ніби як релігійний символ «богообраності», адже от же ж недарма в РФ стільки природних копалин. Але ж сучасна економіка дуже інтенсивно змінюється – вона стає менш енергомісткою, а після того як в США відбулася сланцева революція, вплив російських енергоресурсів стрімко падає.

Краща армія світу

Десятиліттями вкладаючи гроші у власний ВПК та армію, та за допомогою ЗМІ росіян привчили думати, що їхня армія найсильніша і не повірила повною мірою про те, що її армія – аж ніяк не є сильною настільки, наскільки в це звикли вірити російські громадяни. Росіяни все ще вірять, що «Ростех» та «Рособоронпром» здатні випускати озброєння та військову техніку, що може конкурувати з озброєнням та військовою технікою країн НАТО. Однак це те саме, що вірити, ніби російський автопром може повноцінно конкурувати із західними автомобільними виробниками. Російська армія відстала від західних армій та від української армії і тактично, і технологічно.

Геніальність кремлівських стратегів

Як росіяни вірили в силу російської армії, так само вони вірили в те, що Кремль грає у настільки потужну стратегічну геополітичну гру, що її напруги, складності та глибини не витримає не те що Україна, але й жоден із західних альянсів – ЄС, НАТО, G7 чи ООН. Але стратегія Кремля буда побудована на вкрай хибному засновку, що Захід не стане допомагати Україні, а коли цього не відбулося виявилося, що жодного адекватного резервного плану в рф просто немає і росіянам теж доведеться рано чи пізно визнати цей факт. І чим раніше вони його визнають – тим краще для них.

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