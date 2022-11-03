Українські журналісти просять світ покарати російських пропагандистів: заява 

Пропагандисти долучилися до варварських злочинів в Україні так само як і безпосередні виконавці – російські військові і їхнє командування

Українські медійники закликали світові журналістські організації та національні медіаасоціації різних країн постійно чинити тиск на уряди держав, міжнародні інституції з метою визнання усіх представників/представниць кремлівської машини брехні винуватими в геноциді українського народу та злочинах проти миру та безпеки людства. Про це йдеться в спільній заяві.

Повний текст заяви:

«У зв’язку з тривалою повномасштабною агресією країни-терориста РФ проти України, ми, представники українських ЗМІ, закликаємо світову спільноту притягнути до відповідальності не лише військовослужбовців російської окупаційної армії, а й так званих «журналістів», які насправді є рупорами кремлівської пропаганди.

За варварські злочини, скоєні російськими загарбниками на території незалежної України, несуть відповідальність не лише їхні безпосередні виконавці, а й пропагандисти, що породжують спіраль ненависті до всього українського народу.

Ольга Скабєєва, Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов, Маргарита Симонян – лише вершина айсберга зграї брехунів і рейдерів, які прикидаються журналістами. За ними стоять сотні, якщо не тисячі, працівників геббельсівської машини сучасності.

Розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шахрайство, брехня, дезінформація та виправдання вбивств десятків тисяч невинних людей не можуть вважатися журналістикою, а державні центри російської пропаганди ніколи не стануть ЗМІ. Кожен російський пропагандист, що вніс свою лепту в існування цієї фабрики зла, мусить понести цілком виправдану відповідальність у рамках міжнародного трибуналу.

Цьогорічний Конгрес Міжнародної Федерації Журналістів (IFJ в Омані визнав, що «більшість «російських ЗМІ» розпалюють істерику та ворожнечу», а Конгрес Європейської Федерації Журналістів (EFJ) відзначив, що серед «осіб, відповідальних за розпалювання війни… – журналісти, керівники, співробітники федеральних і місцевих ЗМІ, які свідомо працювали і працюють на зміцнення диктаторського режиму, порушуючи при цьому всі професійні стандарти».

Ми закликаємо світові журналістські організації та національні медіаасоціації різних країн постійно чинити тиск на уряди держав, міжнародні інституції з метою визнання усіх представників/представниць кремлівської машини брехні винуватими в геноциді українського народу та злочинах проти миру та безпеки людства.

Сьогодні світова журналістська спільнота стоїть перед драматичним вибором – витримати натиск пропаганди і зберегти професію, довіру своєї авдиторії чи… дозволити і надалі пропагандистам називати себе журналістами та глумитися над журналістськими стандартами.

Але…Світло переможе темряву! Як і Правда – переможе брехню!».

Заява відкрита для підписів. Для долучення свого підпису, просимо надіслати зголошення про підтримку Заяви української медіаспільноти на пошту [email protected] у форматі Ім’я/Прізвище/Організація(медіа).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що щонайменше 39 медійників стали жертвами масованої російської агресії в Україні. За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – вісім журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільних жертв; 18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.