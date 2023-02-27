Орбан розповів, що планує робити із європейськими трубопроводами

Глава угорського урядувважає, що те, що сталося з газопроводами «Північний потік» і «Північний потік-2», – акт тероризму

Угорщина та Сербія не допустять на трубопроводах на півдні Європи терактів, подібних до тих, що були скоєні на «Північних потоках». Про це на відкритті весняної сесії парламенту заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, його слова наводить агентство MTI.

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Глава угорського уряду зазначив, що те, що сталося з газопроводами «Північний потік» і «Північний потік-2», є актом тероризму. Він пообіцяв разом із сербськими колегами вберегти від цієї долі «південний трубопровід». Йдеться про відгалуження від «Турецького потоку», яким Угорщина отримує російський газ.

Угорський уряд стурбований поставками зброї в Україну і побоюється, що деякі країни ЄС можуть відправити туди свої війська, сказав Орбан, висловивши занепокоєння тим, що «вся Європа крок за кроком скочується у війну», а країни ЄС посилають в Україну танки. і спостерігати, щоб забезпечити його винищувачами.

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«Якщо так піде й далі, знайдуться ті, хто захоче ввести війська в Україну», – сказав він. Орбан підкреслив, що його уряд наполягає на вирішенні «українського питання» мирним шляхом, і закликав парламентарів відстоювати цю позицію. Вони хочуть втягнути нас у цю війну, але я закликаю вас не піддаватися на провокації», – зазначив Орбан. Глава уряду Угорщини зазначив, що його позиція незмінна – він наполягає на мирі, і додав, що Угорщина підтримує китайський мирний план щодо України.