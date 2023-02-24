Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан просить не заганяти Путіна в кут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан просить не заганяти Путіна в кут
фото: Reuters

Угорський прем'єр зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і це може не сподобатися Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це в річницю російського вторгнення 24 лютого глава угорського уряду написав у себе у Twitter.

Орбан зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і це може не сподобатися Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не заганяти Росію в кут і провести мирні переговори щодо війни в Україні.

Орбан зокрема зазначив, що Москва не може перемогти, оскільки весь Західний світ підтримав українську сторону. Водночас Росія є ядерною державою, і не варто заганяти її в кут, вважає він. «Росія є ядерною державою, і ядерну державу не можна заганяти в кут, оскільки це може спровокувати ядерну війну», — прокоментував Орбан.

У зв'язку з цим глава Угорщини закликав сторони до проведення мирних переговорів і припинення вогню.

Він також опублікував фотографію з написом «У цій війні не буде переможця».

Нагадаємо, учора, 23 лютого, Генасамблея ООН підтримала українську формулу миру. За відповідне рішення проголосували 141 зі 193 країн-членів.Проти резолюції голосували 7 країн – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. 32 країни, у тому числі Іран, утрималися від голосування.

Теги: Білорусь росія Сирія міністр Віктор Орбан Нікарагуа Москва переговори 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан: «Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією»
Продовження санкцій ЄС проти Росії: Орбан виступив з новими погрозами
22 лютого, 16:55
Зеленський у Брюсселі запросив Орбана відвідати Київ
Зеленський запросив Орбана до Києва: Офіс президента розкрив подробиці
18 лютого, 13:26
Прем’єр Угорщини заявив, що Будапешт не припинить відносини з РФ, бо це суперечить національним інтересам
«ЄС роздмухує вогонь війни». Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну
19 лютого, 11:27

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9621
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8148
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7137
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6972
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6736
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту