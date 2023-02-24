Орбан просить не заганяти Путіна в кут

Угорський прем'єр зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і це може не сподобатися Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це в річницю російського вторгнення 24 лютого глава угорського уряду написав у себе у Twitter.

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Орбан зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і це може не сподобатися Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не заганяти Росію в кут і провести мирні переговори щодо війни в Україні.

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Орбан зокрема зазначив, що Москва не може перемогти, оскільки весь Західний світ підтримав українську сторону. Водночас Росія є ядерною державою, і не варто заганяти її в кут, вважає він. «Росія є ядерною державою, і ядерну державу не можна заганяти в кут, оскільки це може спровокувати ядерну війну», — прокоментував Орбан.

У зв'язку з цим глава Угорщини закликав сторони до проведення мирних переговорів і припинення вогню.

Він також опублікував фотографію з написом «У цій війні не буде переможця».

Нагадаємо, учора, 23 лютого, Генасамблея ООН підтримала українську формулу миру. За відповідне рішення проголосували 141 зі 193 країн-членів.Проти резолюції голосували 7 країн – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. 32 країни, у тому числі Іран, утрималися від голосування.