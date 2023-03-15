Журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном (відео)

Літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона розвідки ВПС США

Журналісти CBS спроектували момент зіткнення російського винищувача Су-27 з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем. Про це повідомляє CBS.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учора вранці два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона розвідки ВПС США, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ Будь ласка, читайте текст після реклами March 14, 2023

Один з російських літаків Су-27 влучив у пропелер MQ-9. Крім того, кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на дрон і пролітали перед ним.

Нагадаємо, російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем 14 березня після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. Після цього інциденту Сполучені Штати викликали російського посла.