З'явились результати опитування жителів ЄС щодо постачання зброї в Україну

За результатами опитування Eupinions, більшість жителів ЄС підтримує подальше постачання зброї Україні

Більшість жителів Євросоюзу, а саме 60 відсотків, виступають за подальше постачання озброєння в Україну. Про це свідчать дані опитування Eupinions, що були оприлюднені Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) у середу, 5 жовтня, спільно з бельгійським фондом King Baudouin. Про це повідомляє DW.

У Німеччині продовження надання Україні зброї підтримує 61 відсоток населення. Італія, як показали результати, є єдиною країною ЄС, жителі якої здебільшого не підтримують цю ініціативу – за постачання зброї Києву висловилися 42 відсотки італійців.

Поляки, навпаки, є особливо активними прихильниками цієї ідеї – її підтримують 84 відсотка респондентів у Польщі.

Результати опитування:

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

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