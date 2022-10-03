Допомога Україні. З Вашингтону надходять тривожні сигнали

З наближенням проміжних виборів у США підтримка Києва зіткнеться з новими перешкодами

Оскільки Вашингтон надсилає все більше зброї, видання WSJ з’ясовує, чому Київ просить надати Україні інші види новітнього озброєння.

За словами цілого ряду законодавців і працівників Конгресу, широка підтримка надання допомоги Україні починає втрачати у Конгресі ознаки одностайності, оскільки чимало республіканців у Палаті представників сумніваються: чи не краще було б витратити ці кошти на боротьбу з Китаєм та на розв’язання власних проблем, з якими стикаються США?

Занепокоєння стосовно потенційної зміни шляху підтримки США виникає тому, що Україна продовжує свій наступ на сході, де її збройні сили вже відвоювали близько 3500 квадратних миль території на північному сході Харківської області на початку вересня. Саме завдяки військовій допомозі з боку США, включно з системами залпового вогню далекого радіусу дії Himars, Україні вдалося відкинути російські сили.

Досі голоси в Конгресі проти такої підтримки були мінімальними, і політики обох партій бачили необхідність переконатися в тому, що Україна має шанс на боротьбу з російськими військами. Після того, як у лютому Росія вторглася в Україну, США вже надали загалом $15,8 млрд допомоги, включно з військовим пакетом у розмірі $600 млн на початку вересня.

Представник республіканської меншості в Палаті представників Стів Скаліз відмовився відповісти на питання, чи продовжиться допомога Україні, якщо республіканці переможуть Фото: AP

Ще $13,7 млрд безпекової та економічної допомоги включено у законопроект про тимчасове фінансування, який Конгрес має ухвалити до кінця місяця, щоб зберегти фінансування уряду.

З наближенням проміжних виборів у листопаді цього року постійний потік допомоги Україні дедалі менше підтримується республіканцями у Палаті представників, які намагаються перед своїми виборцями виправдати закордонні витрати в умовах внутрішніх проблем через високу інфляцію та економічну невизначеність. І такі тенденції можуть лише посилитися, якщо республіканці, як і очікується, отримають більшість голосів у Палаті представників вже в січні 2023 року.

Українські військові перевіряють покинуту російську техніку у відвойованому районі поблизу Ізюма Фото: AP

Представник республіканської меншості Стів Скаліз (Луїзіана) та голова конференції Еліза Стефанік (Нью-Йорк) – другий та третій за рейтингом республіканці в Палаті представників – нещодавно відмовилися дати відповідь, коли їх публічно запитали, чи продовжать вони надавати допомогу Україні, якщо республіканці переможуть. Нагадаємо, голосування щодо допомоги після вторгнення пройшло з переважною підтримкою з обох сторін.

«Є багато членів, які хочуть бачити більше підзвітності в Міністерстві оборони та більше уваги до загроз, які існують там, – сказав пан Скаліз журналістам на початку вересня. –Китай дуже агресивно нарощує сили свого військово-морського флоту, а наш зараз занепадає».

Представник Демократичної партії Рубен Галлего каже, що контроль республіканців над Палатою представників може значно ускладнити майбутню допомогу США Україні Фото: Zuma Press

Хоча законодавці й заявили, що останній запропонований пакет допомоги Україні буде включено до законопроєкту про тимчасові витрати, майбутні запити можуть зустріти дещо більший спротив. У результаті, офіційні особи в Конгресі та адміністрації Байдена заявили, що наполегливо працюють над отриманням якомога більшої допомоги Україні ще до кінця 2022 року. Сенат і Палата представників провели окремі брифінги щодо України з метою обґрунтування потреби останнього пакету допомоги.

Рубен Галлего (Аризона), який є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і підтримує додаткову військову допомогу Україні, сказав: в разі якщо республіканці візьмуть на себе контроль, вони можуть застосувати правило, яке використовували попередні спікери Республіканської партії, а воно вимагає підтримки більшості республіканців, перш ніж буде винесено на голосування будь-який законопроект. За його словами, такий крок може значно ускладнити надходження майбутньої допомоги Україні.

За словами американських військових, зброя, надана США, допомогла Україні повернути деякі території та компенсувати переваги Росії в озброєнні.

«Зараз Україна почувається дуже добре, – сказав журналістам генерал армії Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, які нещодавно відвідали з ним Європу. – Вони захопили стратегічну ініціативу, а росіяни її втратили».

Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, визнав спроби Росії перешкодити наданню Україні тактичної ракетної системи Фото: Reuters

У своїй заяві на початку вересня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що хоча допомога США спрямована на забезпечення перемоги України на полі бою, вона також «зміцнить позиції України за столом переговорів, коли настане відповідний час».

Деякі республіканці місяцями вказували на те, що їм не подобається допомога США Україні. У травні 2022 року організація Heritage Action (організація, що займається пропагандою консервативної політики – «Главком»), що є політичним крилом Heritage Foundation – консервативного аналітичного центру, заявила, що виступає проти законопроекту щодо допомоги Україні на суму $40 млрд, погодженого адміністрацією Байдена та Конгресом у травні 2022 року, посилаючись на занепокоєння щодо інфляції в США, боргу та інших пріоритетних витрат.

Конгресмен Роджер Вільямс (Техас) і сенатор Джош Хоулі (Міссурі) проголосували проти допомоги, але заявили, що діяли через стурбованість тим, що допомога Україні виснажує американську систему озброєння і, в результаті, ставить під загрозу безпеку громадян США.

Деякі демократи та республіканці-центристи в Конгресі заявили, що вони закликали президента Байдена зробити більше для допомоги Україні, надавши Києву, наприклад, армійську тактичну ракетну систему ATACMS, яка має радіус дії приблизно 290 миль. Однак представники адміністрації не захотіли цього робити, стверджуючи, що такий крок може спровокувати дещо ширший конфлікт.

Генерал Міллі сказав, що хоча постачання ATACMS зараз і розглядається, проте вказав на те, що російські офіційні особи застерігають США від надання Україні такої зброї. Міністерство закордонних справ Росії у вересні заявило, що якщо Вашингтон надішле Україні ракети більшої дальності, США перетнуть червону лінію і стануть стороною конфлікту.

Представники ВПС США нещодавно заявили, що постачання іншого сучасного озброєння, як-от реактивних винищувачів західного виробництва, у короткостроковій перспективі не розглядається.

Скидається на те, що європейські уряди, які надають значні обсяги військової допомоги Україні, наразі мають намір продовжувати її, хоча дефіцит енергоносіїв та внутрішні економічні негаразди можуть зрештою обмежити підтримку суспільства.

Наразі Німеччина виділила Україні понад 2 млрд євро допомоги, включаючи понад 720 млн євро у вигляді поставок зброї. Згідно зі списком, опублікованим урядом, найближчими тижнями та місяцями планується доставити ще більше військової допомоги, включаючи десятки важких броньованих машин і танків, а також пристроїв для встановлення перешкод і системи захисту від безпілотників.

Франція розкрила небагато подробиць про свою військову підтримку Україні, побоюючись, що Кремль вважатиме її воюючою стороною, заявили чиновники в Парижі. Німецький науково-дослідний інститут (Кільський інститут світової економіки) заявив, що Франція наразі виділила близько 1,15 млрд євро допомоги Україні, включаючи 233 млн євро на військове обладнання.

Вівіан Салама, Гордон Любольд, Ненсі А. Юссеф

Джерело: www.wsj.com

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)