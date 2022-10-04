Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна просить США надати високоточні ракети ATACMS

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна просить США надати високоточні ракети ATACMS
Ракети ATACMS мають дальність 300 кілометрів
фото з відкритих джерел

Україна пропонує США надавати всю інформацію про російські цілі, за якими хочуть вдарити наші Збройні сили

Україна пропонує США надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хочуть вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет ATACMS, які мають дальність 300 кілометрів. Про це пише CNN з посиланням на офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів.

Як стверджує телекомпанія, така прозорість фактично дає США право накладати вето на ракетні удари. Київ розраховує, що Вашингтон переконається у неможливості ескалації війни за допомогою американської зброї та почне постачати ATACMS.

«В адміністрації [Байдена] побоюються, що надання ракет ATACMS більшої дальності [ніж постачаються зараз Himars] може бути розцінено як перетин «червоної лінії» в очах Москви, внаслідок чого США стануть прямою стороною конфлікту», – пише CNN.

Незважаючи на пропозицію України, адміністрація Байдена досі не схвалила надання далекобійної зброї ATACMS і стверджує, що Україна добре працює з системами Himars, якими вона зараз має.

Читайте також: США нададуть Україні ще 18 Himars і системи для протидії дронам

При цьому, як повідомляє CNN, адміністрація Байдена не виключає постачання ATACMS, але на даний момент від такого кроку буде «мала вигода та високий ризик».

ATACMS могли б допомогти ЗСУ вражати віддалені логістичні лінії, засоби ППО, військові бази та склади боєприпасів. Зокрема, далекобійна зброя зможе знищити точки запуску іранських дронів-камікадзе, які закупила Росія, і до боротьби з якими ЗСУ поки що не пристосувалися.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars. 

Водночас, як повідомили у Пентагоні, США не вилучать додаткові Himars зі складу власних збройних сил, а замовить у виробника, тож на поставку РСЗВ піде деякий час, імовірно, йдеться про декілька років

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.

Читайте також: Допомога Україні. З Вашингтону надходять тривожні сигнали
Теги: ракета ЗСУ США війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Україна і Польща обговорили взаємодію країн в рамках НАТО
Україна і Польща обговорили взаємодію країн в рамках НАТО
Україна просить США надати високоточні ракети ATACMS
Україна просить США надати високоточні ракети ATACMS
«Подарунок для Путіна». Чехи зібрали гроші на модернізований танк для ЗСУ
«Подарунок для Путіна». Чехи зібрали гроші на модернізований танк для ЗСУ
Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японії
Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японії
«Відкинути російські війська до початку зими». Пентагон оприлюднив плани ЗСУ
«Відкинути російські війська до початку зими». Пентагон оприлюднив плани ЗСУ
Ряд міністерок із Євросоюзу прибудуть до України в листопаді
Ряд міністерок із Євросоюзу прибудуть до України в листопаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
139K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
120K
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
115K
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
105K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну
100K
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона

Новини

ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
2 жовтня, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту