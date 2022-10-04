Україна просить США надати високоточні ракети ATACMS

Україна пропонує США надавати всю інформацію про російські цілі, за якими хочуть вдарити наші Збройні сили

Україна пропонує США надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хочуть вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет ATACMS, які мають дальність 300 кілометрів. Про це пише CNN з посиланням на офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів.

Як стверджує телекомпанія, така прозорість фактично дає США право накладати вето на ракетні удари. Київ розраховує, що Вашингтон переконається у неможливості ескалації війни за допомогою американської зброї та почне постачати ATACMS.

«В адміністрації [Байдена] побоюються, що надання ракет ATACMS більшої дальності [ніж постачаються зараз Himars] може бути розцінено як перетин «червоної лінії» в очах Москви, внаслідок чого США стануть прямою стороною конфлікту», – пише CNN.

Незважаючи на пропозицію України, адміністрація Байдена досі не схвалила надання далекобійної зброї ATACMS і стверджує, що Україна добре працює з системами Himars, якими вона зараз має.

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При цьому, як повідомляє CNN, адміністрація Байдена не виключає постачання ATACMS, але на даний момент від такого кроку буде «мала вигода та високий ризик».

ATACMS могли б допомогти ЗСУ вражати віддалені логістичні лінії, засоби ППО, військові бази та склади боєприпасів. Зокрема, далекобійна зброя зможе знищити точки запуску іранських дронів-камікадзе, які закупила Росія, і до боротьби з якими ЗСУ поки що не пристосувалися.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Водночас, як повідомили у Пентагоні, США не вилучать додаткові Himars зі складу власних збройних сил, а замовить у виробника, тож на поставку РСЗВ піде деякий час, імовірно, йдеться про декілька років.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.