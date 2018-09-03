Чи потрібно кожен навчальний день у школах починати з трауру?
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Розсилка
Знову Миколаївщина виставлена на глум. Цього разу вже з геть неприпустимих діянь «губернатора»
Впровадити в школах перед уроками обов'язкове прослуховування учнями Гімну України та дотримання Хвилини мовчання - це повний ідіотизм. Який, безумовно, ні до чого іншого, крім формування в учнів зневаги й ненависті до символів державності, нівелювання змісту поминального ритуалу, не призведе.
Ніколи не стане людина людиною - і патріотом - під примусом.
А крім того, починати кожен учбовий день з трауру - це як з точки зору психологічного здоров'я дітей?!
Президент має негайно скасувати відповідне Розпорядження голови ОДА.