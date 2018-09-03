  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Аркадій Корнацький

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чи потрібно кожен навчальний день у школах починати з трауру?

    • Аркадій Корнацький

      Народний депутат України

    • Розсилка
    <span>Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко</span> - Чи потрібно кожен навчальний день у школах починати з трауру?
    Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко

    Знову Миколаївщина виставлена на глум. Цього разу вже з геть неприпустимих діянь «губернатора»

    Впровадити в школах перед уроками обов'язкове прослуховування учнями Гімну України та дотримання Хвилини мовчання - це повний ідіотизм. Який, безумовно, ні до чого іншого, крім формування в учнів зневаги й ненависті до символів державності, нівелювання змісту поминального ритуалу, не призведе. 

    Ніколи не стане людина людиною - і патріотом - під примусом. 

    А крім того, починати кожен учбовий день з трауру - це як з точки зору психологічного здоров'я дітей?! 

    Президент має негайно скасувати відповідне Розпорядження голови ОДА.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    діти освіта школа Миколаївщина навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат України (БПП)

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ