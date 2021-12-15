  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Аркадій Корнацький
рус
    Думки вголос

    Земельна афера національного масштабу, або Ще одна «перемога» Зеленського

    Куди дивиться Національний банк України? - Земельна афера національного масштабу, або Ще одна «перемога» Зеленського
    Куди дивиться Національний банк України?
    фото з відкритих джерел

    Для чого тепер в Україні банки

    В одному чудовому художньому фільмі «з минулого часу» ціла купа «вчених мудреців» тридцять літ і три роки дискутувала щодо того, де у палиці початок, а де кінець. Крутили ту палицю і так і сяк, і навіть билися нею.

    А відповідь була дуже простою і наочною – по сучках було видно.

    Точно така ж ситуація з темою статті «Бум чи збіг: чому розпродаються українські банки», опублікована «Економічною правдою», в особі журналіста Ярослава Вінокурова.

    Провідні фінансові аналітики всі мізки вивихнули!

    І навіть в НБУ не можуть зрозуміти, в чому причина такої активізації угод з купівлі банків.

    Їх розкуповують просто як гарячі пиріжки!

    А причина, крім того, що дуже проста й зрозуміла, ще й дуже трагічна. Для України. Вона була запрограмована корупційною мафією задовго до сьогоднішньої «чорної п’ятниці» з розпродажу українських банків, ще при підготовці проєкту закону, який став підставою для довгоочікуваного скасування антиконституційного «мораторію» на продаж земель сільгосппризначення для товарного виробництва.

    Селяни та фермери очікували цього скасування з надією на краще для них.

    А вороги народу мали свої плани – зробити краще тільки собі, коханим

    Для чого й дозволили тим законом, через своїх слуг у Верховній Раді, набувати сільгоспземлю у власність без жодних обмежень по площі лише одній-єдиній категорії учасників земельного ринку. Банкам!

    Чого й добилися. Буде тепер сільгоспземля власністю фінансових спекулянтів, а не сільгоспвиробників.

    Що являється, безумовно, ще однією великою перемогою Президента України Володимира Зеленського.

    Читайте також:

    Джерело: блог Аркадія Корнацького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: банк президент НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Ростислав Павленко
    Ростислав Павленко

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Михайло Ткач
    Михайло Ткач

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Земельна афера національного масштабу, або Ще одна «перемога» Зеленського