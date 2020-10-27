Дожилися: селянам «шиють» державний переворот

Аркадій Корнацький Народний депутат 8 скликання

Аркадій Корнацький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Так проходило голосування на Сумщині

Шість років тому політичні жуліки проголосили децентралізацію, а стали проводити діаметрально протилежне – централізацію влади

Нарешті ці слова сказані. Державний переворот, посягання на суверенітет і територіальну цілісність України та інші страшні дефініції. Тільки не малюйте в уяві українських піночетів та штурму державних установ на Банковій та Грушевського. Медіа повідомили про загрозу цих особливо тяжких злочинів... з боку мирних селян двох невеликих сіл: Соснівки на Сумщині та Чаусово-2 на Миколаївщині.

А вони всього-навсього бажають додержання Конституції України, своїх елементарних конституційних прав і свобод. Грубо порушуваних вже багато років поспіль і вщент розтоптаних цими облудними і злочинними «першими виборами» 25 жовтня 2020 року.

Суспільство наскільки зазомбоване, що ковтає без розбору все підряд, що йому згодовують так звані реформатори. Була б гарна упаковка, назва, а яка там суть – по барабану.

Шість років тому політичні жуліки проголосили децентралізацію, а стали проводити діаметрально протилежне – централізацію влади. Всупереч волі та нагальних життєвих потреб селян стали ліквідувати у селах сільські Ради, а з ними школи й інші соціальні заклади, прирікати села на стрімке вимирання.

Замість придивитися і розібратися, чи відповідають справи словам всі й досі жують та ковтають цей фейк, цю тупу брехню про «успішну децентралізацію». Яка насправді є нічим іншим як пограбуванням і похоронами українського села, знищенням демократії та наглою узурпацією влади.

Зе-проект було вмонтовано у владу на тих же очікуваннях виборців, що і «лідерів Майдану» у 2014 році. Як під копірку. Тоді обіцялися «посадки» і децентралізація, у 2019 – «посадки» і народовладдя.

І точно так само, як «при Порошенку», Зе діють «з точністю до навпаки» обіцяному. Замість відновлення народовладдя шляхом відродження у селах усіх існуючих станом на 2014 рік сільрад, ліквідованих у процесі псевдо-децентралізації, та надання їм усіх притаманних і необхідних владних повноважень, вони продовжили знищення народовладдя. Під дебільні балачки про референдуми.

Спочатку «у турборежимі», а потім у спосіб дикої політичної диверсії проти української державності під назвою «перші місцеві вибори» 25 жовтня.

Одним махом грубо незаконно «помножити на нуль» близько семи тисяч місцевих представницьких органів влади, таке навіть із сталінськими методами колективізації не йде у порівняння.

А без епітетів, сухою юридичною мовою це називається поваленням конституційного ладу України. І державною зрадою, оскільки всі ці «реформи» та «вибори» проводяться в інтересах іноземних замовників, при їх фінансуванні та виключно на шкоду українському народу.

До повного знищення української державності та обвальної територіальної дезінтеграції України (на радість найближчим сусідам) залишилося тільки завершити цей злочин під назвою «перші вибори», реалізуючи його облудні результати.

А для порятунку ситуації треба анулювати результати «перших виборів» по сільських виборчих округах, продовжити повноваження усіх існуючих сільрад до проведення законних чергових виборів, та негайно відсторонити від посад у органах влади і притягнути до відповідальності державних зрадників, які цими антиконституційними «виборами» поставили країну на межу політичної та соціально-економічної катастрофи.

У Служби безпеки України є багато роботи. Якщо вона взагалі ще здатна працювати.

Є робота і для Державного бюро розслідувань. Його підопічні, починаючи з найвищих керівників міністрерства внутрішніх справ і Нацполіції, вчиняють тяжкі злочини проти виборчих прав громадян і членів виборчих комісій, а тепер починають ще й політичні переслідування.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенкої публічно погрожує ув‘язненням Галині Василівні Оникієнко, сільській голові села Соснівка Конотопського району Сумської області. А вона не вчинила жодних правопорушень і виключно законно виконує волю своїх односельчан щодо збереження у селі сільради.

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