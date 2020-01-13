Інфляція в 2019 році: перемога зі сльозами на очах

Богдан Данилишин Академік НАН України

Богдан Данилишин

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Споживча інфляція в 2019 році була на найнижчому рівні з 2013 року

Держстат оприлюднив дані про інфляцію в 2019 році. Споживчі ціни зросли за рік на 4,1%. Нацбанк формально досяг мети щодо інфляції, зафіксованої в «Основах грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу» - 5%±1 в.П.

Примітно, що продукти харчування подорожчали в минулому році,за оцінками Дерржстату, на 4,8%, тобто, зростання цін на продукти було вище за споживчу інфляцію. Найбільш сильно подорожчали фрукти - на 18,8%, хліб - на 9,7%, масло - на 7,8%, сир - на 7,7%, молоко - на 7,4%. Алкогольні і тютюнові вироби за 2019 рік подорожчали на 13%.

Що стосується адміністративно встановлюваних цін. Гаряча вода та опалення подорожчали на 14,4%, послуги водопостачання - на 12,7%, водовідведення - на 12,2%. Але, завдяки зниженню тарифів на газ на 28,7% в цілому житлово-комунальні послуги подешевшали на 1,9%.

Споживча інфляція в 2019 році була на найнижчому рівні з 2013 року.

Яким чином вдалося домогтися низької інфляції? Вплинула сприятлива кон'юнктура на світових ринках основних товарів, що імпортуються - нафти і газу. Внесла свій внесок ревальвація гривні (правда, в падіння промвиробництва і зростання зовнішньої торгівлі вона теж внесла свій вклад - виключно негативний). Але головне, що забезпечило низьку споживчу інфляцію - невиправдано жорстка монетарна політика Правління НБУ: зниження облікової ставки почалося надто пізно, розмір зниження ставки був суто символічним (аж до грудневого зниження на 2 В.п.). В даний момент облікова ставка НБУ в 3,3 рази перевищує рівень споживчої інфляції!

У низькій інфляції минулого року є зворотна сторона. Негативна. Яка, на мій погляд, значно переважає позитив від низької інфляції. Судіть самі:

шість місяців поспіль (з травня по листопад) падає промислове виробництво (за грудень даних поки немає), причому в листопаді минулого року промвиробництво впало на 7,5% до листопада 2018 року і на 4,6% до жовтня 2019 року.

ціни виробників за 11 місяців минулого року знизились на 4%, в т.ч. у добувній промисловості - на 19,8%, у переробній промисловості - на 4,9%. Промислова дефляція може стати тригером подальшого падіння промвиробництва.

знижується відношення кредитів реальному сектору економіки до ВВП, воно ставить 21% (у 2018 році - 24%).

дефіцит зовнішньої торгівля за 10 місяців 2019 року склав 9,95 млрд. Дол.

Безробіття в листопаді зросло на 11,4% в порівнянні з жовтняем.

Високі ставки за банківськими кредитами, обумовлені неадекватно завищеною обліковою ставкою НБУ, значно ускладнюють кредитування реального сектора економіки та підприємств-експортерів, зокрема. Виробники змушені скорочувати виробництво і звільняти працівників. Ще одним негативним ефектом є відволікання десятків мільярдів гривень в депозитні сертифікати НБУ, висока прибутковість по яких обумовлена рівнем облікової ставки.

Невиправдано висока облікова ставка також була визначальною для неконтрольованого притоку спекулятивного іноземного капіталу в ОВДП (за минулий рік вкладення спекулянтів-нерезидентів в ОВДП зросли в 18,5 рази), що створює серйозні потенційні загрози для стабільності фінансової системи в разі різкого відтоку спекулятивного капіталу в найближчі 1-2 роки. Для українських банків вкладення в ОВДП, в т.ч. через високу прибутковість, витіснили кредитування.

Механістично-формальне виконання в 2019 році мети щодо інфляції (без оцінки впливу на народне господарство в цілому) створило серйозні проблеми економіки і заклало небезпечні міни уповільненої дії для її функціонування в найближчі кілька років.

Джерело: блог Богдана Данилишина

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