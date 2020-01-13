Міністр фінансів США розказав, як проблеми компанії Boeing вплинуть на економіку держави



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Стівен Мнучін: компанія Boeing може обвалити економіку США

Труднощі, з якими зіткнулася американська компанія Boeing, можуть обвалити економіку США. Таке припущення висловив міністр фінансів Стівен Мнучін. За його словами, країна ризикує втратити до 0,5 відсотка ВВП. Слова політика приводить CNBC.

«Немає сумнівів, що ситуація з Boeing сповільнить зростання ВВП», - підсумував міністр і додав, що компанія є найбільшим експортером.

Раніше Мнучін говорив, що зростання ВВП США складе від 2 до 3 відсотків. Вашингтон вважає, що значного економічного зростання вдасться досягти за рахунок укладення торгової угоди з Китаєм. Планується, що підписання першої угоди відбудеться найближчим часом.

Boeing в грудні 2019 року заявила, що протягом місяця має намір на невизначений термін припинити випуск Boeing 737 MAX. Це сталося після двох авіакатастроф - в Індонезії в жовтні 2018 року і в Ефіопії в березні 2019 го. В цілому в них загинули 346 осіб. У січні 2020 року компанія Spirit AeroSystems, один з основних постачальників деталей для літаків Boeing 737 MAX, вирішила позбутися частини своїх працівників. Під скорочення потраплять близько 2,8 тисячі осіб.

Як повідомлялось, главу корпорації Boeing Денніса Мюленбурга звільнили без вихідної допомоги.

Нагадаємо, американська компанія Boeing звільнила свого гендиректора Денніса Мюленберга через неспроможність відновити довіру у клієнтів та регуляторів після двох смертельних авіакатастроф. Після публікації новини про зміну керівництва вартість акцій компанії зросла на 2,5% ще до офіційного відкриття ринку.

Як повідомлялося, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.