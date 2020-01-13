Стало відомо, скільки грошей витратили українці минулого року на нові авто
Українці у 2019 році витратили на нові автомобілі $2,6 млрд
В Україні минулого року зареєстрували 88 тис нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $30 тис, а загальна сума витрат перевищила $2,6 млрд.
Про це повідомляють аналітики RST.ua.
Експерти зазначають, що найактивніше нові авто купували у грудні. Тоді зареєстрували понад дев’ять тис нових машин, при середньомісячному показнику 7,3 тис.
«Серед марок лідером продажів стало Renault, яких зареєстрували 14,5 тис автомобілів. На другому місці Toyota, а замикає трійку найпопулярніших марок Kia», - йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua,
З-поміж моделей найчастіше реєстрували кросовер Kia Sportage. За 12 місяців українці придбали 6 тис таких авто на суму $141 млн, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.
Лідери класів:
A-клас – Citroen C1;
B-клас – Renault Sandero;
C-клас – Renault Logan;
D-клас – Skoda Octavia;
E-клас – Toyota Camry;
F-клас – Mercedes-Benz S-Class;
SUV – Kia Sportage.