  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки грошей витратили українці минулого року на нові авто

    • Розсилка
    &nbsp;Найактивніше нові авто купували у грудні минулого року, - дослідження - Стало відомо, скільки грошей витратили українці минулого року на нові авто
     Найактивніше нові авто купували у грудні минулого року, - дослідження

    Українці у 2019 році витратили на нові автомобілі $2,6 млрд

    В Україні минулого року зареєстрували 88 тис нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $30 тис, а загальна сума витрат перевищила $2,6 млрд.

    Про це повідомляють аналітики RST.ua.

    Експерти зазначають, що найактивніше нові авто купували у грудні. Тоді зареєстрували понад дев’ять тис нових машин, при середньомісячному показнику 7,3 тис.

    _2019

    «Серед марок лідером продажів стало Renault, яких зареєстрували 14,5 тис автомобілів. На другому місці Toyota, а замикає трійку найпопулярніших марок Kia», - йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua,

    З-поміж моделей найчастіше реєстрували кросовер Kia Sportage. За 12 місяців українці придбали 6 тис таких авто на суму $141 млн, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.

    Лідери класів:

    A-клас – Citroen C1;

    B-клас – Renault Sandero;

    C-клас – Renault Logan;

    D-клас – Skoda Octavia;

    E-клас – Toyota Camry;

    F-клас – Mercedes-Benz S-Class;

    SUV – Kia Sportage.

    гроші ціни українці автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ