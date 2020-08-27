П'ять аргументів, що реально принесе підвищення «мінімалки»

Богдан Данилишин Голова Ради НБУ

Богдан Данилишин

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багато питань, які прийдеться вирішувати поетапно...

Верховною Радою України прийнято рішення щодо підвищення мінімальної заробітної плати з вересня 2020 року до 5 тис. грн, з січня 2021 року – до 6 тис. грн та з липня 2021 року – до 6.5 тис. грн.

Люди не повинні отримувати менше за реальний прожитковий мінімум. Бідність серед працюючого населення більше не має проявлятись. На моє переконання, це рішення Верховної Ради України за поданням Президента України є обґрунтованим та відповідає сучасним потребам вітчизняної економіки та державних фінансів. Даний крок сприятиме вирішенню ряду структурних диспропорцій економіки та стимулюватиме розвиток внутрішнього ринку. Як би не кричала сьогоднішня опозиція про шкідливість підвищення мінімальної заробітної плати – ставши реальною владою вона б робила це саме – підвищувала мінімальну заробітну плату. І так було, є і буде.

Так, є багато питань, які прийдеться вирішувати поетапно, в тому числі і оптимізації податкового навантаження.

Що реально принесе підвищення мінімалки? Наведу кілька аргументів.

1. Вирівнювання диспропорцій в оплаті праці

Якщо у 2016 році співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати в економіці становило лише 30%, то у 2017 році після підвищення МЗП з 1600 грн до 3200 грн воно зросло до 45%. У 2019 році це співвідношення знизилося до рівня менше 40%, і заплановане підвищення МЗП у вересні дозволить відновити його до 45%. Для порівняння – співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати на рівні 45-55% дотримується у більшості країнах Східної, Центральної та Південної Європи (Хорватія, Польща, Румунія, Чехія, Албанія, Угорщина, Словаччина) та країн Прибалтики (Латвія, Литва, Естонія).

Неадекватність рівня доходів мінімальним стандартами життя – основна причина скорочення заощаджень населення. Підвищення мінімалки, як фактора, який визначає значну частину доходів населення, по суті направлене на виправлення цього дисбалансу.

Якщо порівняти споживчі витрати населення на 1 жителя у співставних доларах США за ПКС в Україні та інших країнах Східної Європи, то виявиться, що в національній економіці вони є втричі нижчими, ніж у Польщі, вдвічі нижчими, ніж в Болгарії, в 1,5 разу нижчими ніж в Грузії чи Вірменії. Нижче України - лише в Молдові. І при цьому понад 60% споживчих витрат українців – їжа, напої та житлово-комунальні послуги.

2. Розвиток внутрішнього ринку

Збільшення доходів громадян України дозволяє збільшити споживання товарів і послуг (частка споживчих витрат в структурі сукупних витрат домогосподарств стабільно перевищує 90%), що, в свою чергу, стимулюватиме збільшення інвестицій у розширення виробництва як вітчизняними, так і зарубіжними стратегічними інвесторами.

Розмови про випереджаюче зростання зарплати потрібно вести з позицій відновлення здорових пропорцій перерозподілу ВВП за категоріями доходів. Лише після їх відновлення можна говорити про індекси продуктивності праці і її оплати.

Рівень споживання на 1 жителя в Україні у співставних цінах ПКС в 2-3 рази нижче ніж в Східній Європі.

3. Детінізація економіки

Майже третина штатних працівників в Україні за усіма видами економічної діяльності отримує заробітну плату, близьку до мінімального значення. При цьому, сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство є у 1,5-2 рази вищими. Оскільки саме з фонду оплати праці сплачується податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, очевидно, що виплата низької офіційної заробітної плати дозволяє працедавцю мінімізувати податкове навантаження на фонд заробітної плати. Не заперечуючи проти необхідності удосконалення податкової системи, у тому числі шляхом скасування обмежень на розмір заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, на мій погляд, крок у напрямі підвищення мінімальної заробітної плати сприятиме виведенню частини фонду оплати праці з тіні та підвищення доходів державного бюджету.

4. Підвищення рівня життя громадян України

За паритетом купівельної спроможності (ПКС), тобто за обсягом товарів і послуг, які може придбати громадянин України з урахуванням рівня цін, який отримує середню заробітну плату, Україна вдвічі поступається іншим країнам Європи Враховуючи те, що у 2019 році та у 1 кварталі 2020 року вперше в історії незалежності України заощадження населення набули від’ємного значення, державна політика, спрямована на підвищення рівня доходів громадян, є не лише виправданою, але і необхідною.

5. Підвищення мінімальної заробітної плати не призведе до непомірних бюджетних витрат

Підвищення мінімалки в 2020 р. повністю компенсується економією на процентних витратах у зв’язку з більш міцнішим (ніж планувався) обмінним курсом гривні. Поточний рівень виконання плану з доходів бюджету (липень – 108%, червень 111%), дозволяє очікувати, що за підсумками року доходи бюджету в цілому буде виконано.

Джерело: блог Богдана Данилишина

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