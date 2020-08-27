Експерти назвали найбільш постраждалу від коронавірусу розвинену країну



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Британію назвали найбільш постраждалою від коронавірусу розвинену країну Фото: Guy Bell/Rex

Великобританія пережила найбільший спад за всю історію спостережень

Велику Британію назвали найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країною з розвиненою економікою.

Такі дані представила Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), пише BBC News.

Великобританія пережила найбільший спад за всю історію спостережень, ВВП впав у другому кварталі цього року на 20,4 відсотка.

Економіка 37 країн ОЕСР скоротилася в цілому на 9,8 відсотка відносно попередніх трьох місяців, що стало найбільшим падінням за всю історію спостережень.

Показники впали на тлі обмежувальних заходів, введених для стримування поширення коронавірусу.

Падіння виявилося значніше, ніж в першому кварталі 2009 року, коли ВВП знизився на 2,3 відсотка через світову фінансову кризу.

Створена в 1961 році ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, яка включає 37 найбільш розвинених держав.