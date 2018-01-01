Чому Україна не висилає до Угорщини агентів її спецслужб?
- Сьогодні, 06:57
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Розсилка
Три із трьох угорських організацій України відмовились від консультацій в Міносвіти щодо закону, який їх ніби сильно непокоїть.
Пояснити це можна лише так, що всі зазначені організації насправді підігрують уряду Угорщини у створенні тиску на уряд України.
І ось тут нарешті скажу те, чого уникав з початку виникнення цієї конфліктної ситуації.
Українська влада демонструючи готовність до діалогу і компромісу дуже незадовільно користується такими аргументами, як висилка до Угорщини агентів її спецслужб, повернення конфіскованих чи заарештованих коштів угорських організацій України, отриманих з Угорщини в обхід українського законодавства, укладення мирових угод з керівниками цих організацій, звинуваченими в фінансових злочинах та порушеннях і іншими подібними способами переконання.
Іноді бажання діалогу однієї сторони замало. Треба, щоб і інша сторона цього хотіла.
Джерело: блог Богдана Яременка