Чому Україна не висилає до Угорщини агентів її спецслужб?

Три із трьох угорських організацій України відмовились від консультацій в Міносвіти щодо закону, який їх ніби сильно непокоїть.

Пояснити це можна лише так, що всі зазначені організації насправді підігрують уряду Угорщини у створенні тиску на уряд України. І ось тут нарешті скажу те, чого уникав з початку виникнення цієї конфліктної ситуації. Українська влада демонструючи готовність до діалогу і компромісу дуже незадовільно користується такими аргументами, як висилка до

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Три із трьох угорських організацій України відмовились від консультацій в Міносвіти щодо закону, який їх ніби сильно непокоїть.

Пояснити це можна лише так, що всі зазначені організації насправді підігрують уряду Угорщини у створенні тиску на уряд України.

І ось тут нарешті скажу те, чого уникав з початку виникнення цієї конфліктної ситуації.

Українська влада демонструючи готовність до діалогу і компромісу дуже незадовільно користується такими аргументами, як висилка до Угорщини агентів її спецслужб, повернення конфіскованих чи заарештованих коштів угорських організацій України, отриманих з Угорщини в обхід українського законодавства, укладення мирових угод з керівниками цих організацій, звинуваченими в фінансових злочинах та порушеннях і іншими подібними способами переконання.

Іноді бажання діалогу однієї сторони замало. Треба, щоб і інша сторона цього хотіла.

Джерело: блог Богдана Яременка

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