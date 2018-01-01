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    Думки вголос

    Чому Україна не висилає до Угорщини агентів її спецслужб?

    Три із трьох угорських організацій України відмовились від консультацій в Міносвіти щодо закону, який їх ніби сильно непокоїть.
    Пояснити це можна лише так, що всі зазначені організації насправді підігрують уряду Угорщини у створенні тиску на уряд України. І ось тут нарешті скажу те, чого уникав з початку виникнення цієї конфліктної ситуації. Українська влада демонструючи готовність до діалогу і компромісу дуже незадовільно користується такими аргументами, як висилка до
    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 06:57
    • Розсилка

    Три із трьох угорських організацій України відмовились від консультацій в Міносвіти щодо закону, який їх ніби сильно непокоїть.

    Пояснити це можна лише так, що всі зазначені організації насправді підігрують уряду Угорщини у створенні тиску на уряд України.

    І ось тут нарешті скажу те, чого уникав з початку виникнення цієї конфліктної ситуації.

    Українська влада демонструючи готовність до діалогу і компромісу дуже незадовільно користується такими аргументами, як висилка до Угорщини агентів її спецслужб, повернення конфіскованих чи заарештованих коштів угорських організацій України, отриманих з Угорщини в обхід українського законодавства, укладення мирових угод з керівниками цих організацій, звинуваченими в фінансових злочинах та порушеннях і іншими подібними способами переконання.

    Іноді бажання діалогу однієї сторони замало. Треба, щоб і інша сторона цього хотіла.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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