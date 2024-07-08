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Богдан Яременко Народний депутат України

Що коять росіяни? Розгадка проста

glavcom.ua
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У Києві зруйновано корпус «Охматдиту» через російську ракетну атаку
фото: rbc.ua

Росія прагне зламати волю українців до спротиву

Останні розслідування Христо Грозєва дають ключ до розуміння дій росіян, які офіційно відмовилися від будь-яких принципів моральності, сіючи страх і зневіру.

Думаю, що дуже нетипові (вперше) дві хвилі ракетних ударів по Києву, у результаті чого дуже серйозно постраждала одна з найвідоміших українських дитячих лікарень та інші цивільні об'єкти, це продуманий захід з реалізації названого підходу.

Все, що ми бачитимемо далі, за їх задумом, має бути лише страшніше, і повинно підірвати нашу волю до спротиву і самозахисту.

Як залякані російські мобіки та контрактники покірно бредуть у напрямку українських позицій і воліють застрелитись, ніж шукати порятунку, так і ми, за російським задумом, повинні у фіналі прибрести просити мир.

А потім все одно куля, кувалда чи отрута для кожного.

Вихід лише один – вбивати їх методично, цілеспрямовано і безжально стільки, скільки зможемо. Ситуація жахливо проста і зрозуміла – або ми їх, або вони нас.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Київ війна Україна

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