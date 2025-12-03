Головна Думки вголос Богдан Яременко
Богдан Яременко

Результати вчорашніх посиденьок у Москві

glavcom.ua
фото: Getty Images

Росія зробила ставку на продовження війни до перемоги

Очікувано росіяни спробували «наєгорити» двох американських бізнесменів-переговірників старим перевіреним способом, запропонувавши говорити більше не на ті теми, які їх розділяють, а про взаємовигідне співробітництво.

Цей фінт у них працював завжди. Раніше можна було поговорити про спільну боротьбу з тероризмом чи питання стратегічної стабільності. Але раз нинішні перемовники США найкраще розбираються в бюджетах великих проектів, то вирішили поговорити про видобуток рідкоземів та інші способи, як «несусвітнє бабло» потече в їх кишені.

Мирні пропозиції також обговорили. Детально. Але, схоже, більше в тому контексті куди їх потрібно засунути.

Назагал результати вчорашніх посиденьок і походеньок в Москві підтверджують, що Росія зробила ставку на продовження війни до перемоги. Переговори їй потрібні або для дипломатичного оформлення власної перемоги, або як засіб зняття зовнішнього санкційного та політичного тиску.

Джерело

