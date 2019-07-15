  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тетяна Чорновол

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Керівник ДБР не гарантує, що не порушить справу проти добровольців, якщо попросить Портнов

    • Тетяна Чорновол

      Народний депутат

    • Розсилка
    Керівник ДБР не гарантує, що не порушить справу проти добровольців, якщо попросить Портнов

    За заявою Портнова, Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Словянська, Бахмута, Сіверодонецька...

    БУЛА на зустрічі у керівника ДБР Романа Труби. Запитала: «Чому Портнов, юрист режиму Януковича, агент Кремля, вже місяць в Україні і не сидить?». ТРУБА відповів, що це питання не до нього. Довелося йому нагадати, що ДБР - новий орган, був створений депутатами-майданівцями, бо зіштовхнулися з тим, що старі органи прогнили і не можуть впоратися із розслідуванням справ Майдану.

    ТОМУ, відповідальність у Труби більша, ніж у когось іншого, а Портнов повинен сидіти! Однак, на жаль, ентузіазму з цього приводу у Труби ми не побачили. Все навпаки: Портнов нині перехопив керівництво над ДБР. Він настільки контролює керівника ДБР Романа Трубу, що ми отримали державну зраду в найсвятішому!!!

    Читайте також

    За заявою Портнова, Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Словянська, Бахмута, Сіверодонецька... Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців, була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від «бєзпрєдєлу» кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР.

    Той контрнаступ - гордість і перемога України, яких би нам побільше. Але Труба, на замовлення Портнова, вперто шукає в цьому злочин. Така справа потрібна Кремлю, така справа потрібна Медвечуку, але як сміє розглядати як злочин священну конституційну боротьбу державний орган? Хіба це не державна зрада? І нічого з цього приводу Труба нам не відповів. Дуже цинічно ухилявся від прямих відповідей, мовляв, «розслідуємо».

    А на питання - «А якщо Портнов завтра принесе заяву про переслідування добровольців 2014 року, які не були військовими і захищали Україну зброєю добутою у бою, він теж порушить справу і почне тягати їх по слідству?» Труба знову промовчав. МИ ВИМАГАЄМО ВІД Труби чітких відповідей з приводу провокацій Кремля, які робляться його руками!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Державне бюро розслідувань державна зрада Роман Труба Андрій Портнов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    Леонід Радзіховський
    Леонід Радзіховський

    Публіцист

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ