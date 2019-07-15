Керівник ДБР не гарантує, що не порушить справу проти добровольців, якщо попросить Портнов

За заявою Портнова, Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Словянська, Бахмута, Сіверодонецька...

БУЛА на зустрічі у керівника ДБР Романа Труби. Запитала: «Чому Портнов, юрист режиму Януковича, агент Кремля, вже місяць в Україні і не сидить?». ТРУБА відповів, що це питання не до нього. Довелося йому нагадати, що ДБР - новий орган, був створений депутатами-майданівцями, бо зіштовхнулися з тим, що старі органи прогнили і не можуть впоратися із розслідуванням справ Майдану.

ТОМУ, відповідальність у Труби більша, ніж у когось іншого, а Портнов повинен сидіти! Однак, на жаль, ентузіазму з цього приводу у Труби ми не побачили. Все навпаки: Портнов нині перехопив керівництво над ДБР. Він настільки контролює керівника ДБР Романа Трубу, що ми отримали державну зраду в найсвятішому!!!

За заявою Портнова, Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Словянська, Бахмута, Сіверодонецька... Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців, була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від «бєзпрєдєлу» кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР.

Той контрнаступ - гордість і перемога України, яких би нам побільше. Але Труба, на замовлення Портнова, вперто шукає в цьому злочин. Така справа потрібна Кремлю, така справа потрібна Медвечуку, але як сміє розглядати як злочин священну конституційну боротьбу державний орган? Хіба це не державна зрада? І нічого з цього приводу Труба нам не відповів. Дуже цинічно ухилявся від прямих відповідей, мовляв, «розслідуємо».

А на питання - «А якщо Портнов завтра принесе заяву про переслідування добровольців 2014 року, які не були військовими і захищали Україну зброєю добутою у бою, він теж порушить справу і почне тягати їх по слідству?» Труба знову промовчав. МИ ВИМАГАЄМО ВІД Труби чітких відповідей з приводу провокацій Кремля, які робляться його руками!

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