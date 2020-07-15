Зеленський – найвидатніший рекорд лицемірства

Повністю вся президентська кампанія Зеленського була побудована на обіцянках, які він не збирається виконувати

Більшого прецеденту із того, щоб стільки всього наобіцяти і не виконати, як це зробив Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії, ще не було. А через замовчуваність олігархічними каналами проявів такого лицемірства, суспільство поки цим не переймається.

От Зеленський боровся із офшорами Порошенка, на яких було 3 тисячі доларів, а сам брав участь в оборудках, які назвали найбільшою операцією по відмиванню грошей за всю історію банківського бізнесу. 470 млрд доларів – загальна сума оборудок тільки в одному відділенні Приватбанку.

Писав, щоб закінчити війну на Донбасі, «нужно просто прекратить стрелять», а тепер називає зрадниками тих, хто здав Крим без бою і не віддав наказу стріляти.

Жартував про Липецьку фабрику, а сам в ті роки не просто підтримував російські гроші, а гроші з бюджету Російської Федерації на пропагандистські фільми за участю акторів, довірених осіб Путіна. Той же самий Машков.

Казав, що треба відмовитися від кортежів, а сам збирає їх і переселяється на найдорожчу президентську дачу; стільки кричали про Rotterdam +, що це злочин, а тепер повертаю цю формулу.

Повністю вся президентська кампанія Зеленського була побудована на обіцянках, які він не збирається виконувати. Такий верх популізму увійде в політичну історію як приклад найпотужнішої брехні за останні десятиріччя.

Зеленський – найвидатніший рекорд лицемірства. Українське суспільство це поки що не відчуло і не збагнуло за рахунок певної стабільності, які дає нам Нацбанк, Приватбанк чи Нафтогаз. І на які сьогодні нападає Зеленський.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»