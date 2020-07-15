  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Макрон хоче ввести обов'язковий масковий режим у Франції

    • Розсилка
    Макрон хоче ввести обов'язковий масковий режим у Франції - Макрон хоче ввести обов'язковий масковий режим у Франції
    Макрон хоче ввести обов'язковий масковий режим у Франції

    Макрон заявив, що хоче, щоб з 1 серпня в усіх закритих громадських приміщеннях було обов'язковим носити маски

    Президент Франції Еммануель Макрон висловився за необхідність зобов'язати з 1 серпня всіх громадян носити маски у громадських приміщеннях.

    Про це повідомляє France 24.

    «Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче, щоб з 1 серпня в усіх закритих громадських приміщеннях було обов'язковим носити маски», - йдеться у повідомленні.

    Епідеміолог Кетрін Гілл у зв'язку з цим зазначила: «Я не розумію, чому ми не робимо тестування більш масово, адже маємо для цього засоби».

    На думку Гілл, найефективнішим способом подолати епідемію є саме масове тестування, що дозволяє виявити якнайбільше носіїв вірусу та ізолювати їх. Масковий режим - це другий за ефективністю інструмент.

    За останніми даними, у Франції підтверджено172 377 випадків коронавірусу, в тому числі 30 029 летальних.

    Напередодні президент Франції Еммануель Макрон розповів про першочергові завдання нового уряду країни.

    Нагадаємо, декілька днів тому Макрон призначив нового голову уряду Франції.

    Як відомо, 3 липня прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп подав у відставку.

    Еммануель Макрон президент карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ