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    Політика

    Зеленський призначив Джапарову головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО

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    Зеленський призначив Джапарову головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО

    Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Кислицю, призначеного Петром Порошенко у 2015 році

    Президент Володимир Зеленський провів ротацію на посаді голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

    Про це повідомляє  пресцентр Офісу Президента України.

    Так, президент Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Кислицю, призначеного Петром Порошенко у 2015 році, а на його місце призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

    «Призначити Джапарову Еміне Айяровну — першого заступника міністра закордонних справ України — головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов’язків Сергія Кислицю«, — йдеться в документі.

    До слова, на засіданні 10 червня Кабінет міністрів призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

    Колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна уряд призначив заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав запровадження подвійного громадянства в Україні. Однак це має не стосуватися громадян, які разом із українським мають паспорт РФ. Міністр вважає, що Україна має знайти рішення щодо подвійного громадянства, але не з агресором.

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