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    Думки вголос

    Гундяєв перетворив церкву на знаряддя пропаганди

    Чи варто очікувати на каяття російських попів? - Гундяєв перетворив церкву на знаряддя пропаганди
    Чи варто очікувати на каяття російських попів?
    фото: ПЦУ

    Ідеологи «русского міра» мають бути покарані

    Ми повинні розуміти, що кожен день нашого життя, в якому б куточку України ми не були, оплачений дорогою ціною. Наші захисники борються за це зараз на фронті, а ми маємо обов’язок боротися за волю, за правду, за свободу – кожен на своєму місці, там, де перебуваємо, і через те служіння, до якого покликані.

    Один із головних напрямків цієї боротьби – протистояння ідеології «русского міра», цій фашистській, душогубській доктрині, загорненій у блискучу «фофудію» проповідей Кирила Гундяєва та його поплічників. На Архієрейському Соборі, який днями відбувся у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, яка ставиться найвище за все.

    Не є секретом, що патріарх Кирил є одним із творців ідеології «русского міра», її пропагандистом і популяризатором. Сама ця ідеологія, на моє переконання, підпадає під осудження етнофілетизму як єресі Константинопольським Собором 1872-го року. Відповідно, Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист «русского міра» має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння.

    Саме тому я звертався до Предстоятелів інших помісних Церков з проханям від усієї повтоти Православ’я засудити слова та дії Московського патріарха Кирила, який з амвону підтримує кровопролитну війну проти України. Адже не може тримати чашу з Євхаристією та пастирський жезл той, чиї руки – в крові жертв російської армії, яку він, російський патріарх, благословив на цю бійню.

    Саме тому і Архієрейський Собор Православної Церкви України звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про «русскій мір» та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій РПЦ в межах Олександрійського Патріархату).

    Нехай Бог благословить всіх на ухвалення справедливих рішень, а Україні нехай дає перемогу над агресором і довгоочікуваний мир!

    Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Гундяєв перетворив церкву на знаряддя пропаганди