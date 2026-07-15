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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Хрещення України-Руси – вибір, який визначив нашу державу

glavcom.ua
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фото: DepositPhotos.com

Володимирів вибір, який назавжди змінив Україну

Дорогі брати і сестри. Дорогий український народе!

Щиросердно вітаю із 1038-ю річницею Хрещення України-Руси – події, яка назавжди визначила духовний, культурний і цивілізаційний шлях нашого народу, а також із Днем української державності.

Вибір святого рівноапостольного князя Володимира став не лише особистим актом віри, а й доленосним рішенням для всієї нашої держави. Прийнявши святе Хрещення, Київська княжа держава, давня Україна-Русь, увійшла до сім'ї християнських народів Європи, утвердивши свою приналежність до спільноти, заснованої на євангельських цінностях, людській гідності та свободі.

Сьогодні, коли Україна переживає одне з найважчих випробувань у своїй історії – жахіття війни, – ми по-особливому усвідомлюємо значення цього Володимирового вибору. Захищаючи свою землю від російської агресії, ми водночас остаточно звільняємося від імперських кайданів, а також відновлюємо історичну справедливість, повертаючи належне місце тим постатям, які творили нашу державу, нашу культуру й нашу духовну традицію. Серед них особливе місце належить святому князю Володимиру – хрестителю України-Руси й державному мужу. 

Нехай пам'ять про Хрещення України-Руси надихає нас берегти свою віру, свою державу й свою історію! Нехай Господь укріпляє український народ, дарує мужність нашим захисникам і захисницям, благословляє всіх, хто працює задля перемоги, справедливого миру та процвітання України!

Божого благословення всім нам і нашій Батьківщині-Україні!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: хрещення держава Україна релігія Українська православна церква

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