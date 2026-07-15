Хрещення України-Руси – вибір, який визначив нашу державу

Володимирів вибір, який назавжди змінив Україну

Дорогі брати і сестри. Дорогий український народе!

Щиросердно вітаю із 1038-ю річницею Хрещення України-Руси – події, яка назавжди визначила духовний, культурний і цивілізаційний шлях нашого народу, а також із Днем української державності.

Вибір святого рівноапостольного князя Володимира став не лише особистим актом віри, а й доленосним рішенням для всієї нашої держави. Прийнявши святе Хрещення, Київська княжа держава, давня Україна-Русь, увійшла до сім'ї християнських народів Європи, утвердивши свою приналежність до спільноти, заснованої на євангельських цінностях, людській гідності та свободі.

Сьогодні, коли Україна переживає одне з найважчих випробувань у своїй історії – жахіття війни, – ми по-особливому усвідомлюємо значення цього Володимирового вибору. Захищаючи свою землю від російської агресії, ми водночас остаточно звільняємося від імперських кайданів, а також відновлюємо історичну справедливість, повертаючи належне місце тим постатям, які творили нашу державу, нашу культуру й нашу духовну традицію. Серед них особливе місце належить святому князю Володимиру – хрестителю України-Руси й державному мужу.

Нехай пам'ять про Хрещення України-Руси надихає нас берегти свою віру, свою державу й свою історію! Нехай Господь укріпляє український народ, дарує мужність нашим захисникам і захисницям, благословляє всіх, хто працює задля перемоги, справедливого миру та процвітання України!

Божого благословення всім нам і нашій Батьківщині-Україні!