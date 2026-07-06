Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Немилосердна кара чекає на таких, як Гундяєв

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лжепророки «русского міра» дадуть відповідь за зло
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Благословляти російську агресію – бути співучасником злочину

Завершилася ще одна страшна ніч в Україні з майже 1600 ночей, що минули після початку повномасштабної російської агресії проти нашої держави. Це довше, ніж тривалість Першої світової війни. Особливо коли не забувати, що насправді вторгнення російських військ розпочалося понад 12 років тому, що означає понад 4500 днів та ночей війни на нашій землі.

І ця ніч державного терору проти Києва і його мирних мешканців, як усі попередні акти терору та геноциду проти українського народу, вчинені російською імперією зла за роки війни, знову доводить – метою кремлівського режиму є знищення України. Знищення нашого дому. Знищення наших святинь. Знищення нашої історії та нашої ідентичності.

Це – безперечно диявольські задуми. І всі, хто підтримкою чи навіть мовчазною байдужістю заохочують їхнє здійснення, є співучасниками страшного злочину проти людяності.

Але особлива провина є на тих, хто, вдягнувши священні одежі, з іменем Бога на вустах, благословляє та схвалює цю агресію. Хто називає її «священною війною». Хто прославляє російських вбивць як нібито «героїв-визволителів».

Кремлівський тиран неодмінно дасть відповідь перед судом Божим та судом людства за свої злочини. Але немилосердна кара чекає і на таких, як очільник російського патріархату Гундяєв та його вдягнуті в ризи однодумці й поплічники серед духовенства російської й інших Церков.

Ці лжепророки «русского міра» подібні до стародавніх неправдомовців, про яких говорить Писання: «Пророки пророкують неправду ім’ям Моїм; Я не посилав їх і не давав їм повеління, і не говорив їм; вони звіщають вам видіння неправдиві і ворожі, і пусте, і мрії серця свого. Тому так говорить Господь про пророків: вони пророкують ім’ям Моїм, а Я не посилав їх» (Єремії 14:14-15). Їм усім та тим, хто слухає їх, слід нагадати слово Боже: «Невже Я не покараю за це? – говорить Господь; і чи не помститься душа Моя такому народові, як цей? Дивне і жахливе відбувається на цій землі: пророки пророкують неправду, і священники панують за допомогою їх, і народ Мій любить це» (Єремії 5:29-31).

Висловлюю сердечні співчуття всім постраждалим від чергового акту російського державного терору. Молимося за спокій душ загиблих, за зцілення поранених. Дякуємо нашим захисникам – нехай Бог благословить вас успіхом у боротьбі з російським агресором. Дякуємо рятувальникам, медикам, усім, хто допомагає постраждалим.

Та знову і знову звертаємося до міжнародної спільноти: російського агресора слід зупиняти і карати вже і зараз. Бо кожен день затримки має страшну ціну.

Вічна пам'ять загиблим від російського терору! А вбивцям та їхнім поплічникам – нехай буде немилосердна відплата за відсутність людяності та милосердя.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна обстріл Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 09:23
Наслідки ударів по Києву
Масований удар по Києву. Міноборони РФ зробило цинічну заяву
2 липня, 08:33
Трамп вирішив заключити угоду з Іраном через проміжіні вибори в США у листопаді
NYT: Республіканці критикують Трампа за невигідну угоду з Іраном, яка фактично означає поразку США
21 червня, 06:28
Четверо людей дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району
Росія посилює дрон-терор проти Запоріжжя: під прицілом – цивільні
19 червня, 08:23
Після розмов із Зеленським і Путіним Трамп зробив висновок
Трамп пояснив, що заважає Зеленському та Путіну домовитися
17 червня, 20:08
Максиму Данилову назавжди 42 роки
Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова
16 червня, 09:00
ЄС отримав право висаджуватися на судна тіньового флоту Росії
ЄС дозволив силою зупиняти судна тіньового флоту Росії
9 червня, 11:18
Україна разом із міжнародними партнерами має створити умови, які дозволять громадянам безпечно повернутися додому
Лубінець розкрив, скільки людей покинули Україну від початку війни
7 червня, 15:58
Ситуація на автозаправних станціях Краснодара почала стрімко погіршуватися
Паливна паніка на півдні РФ: у Краснодарі на АЗС утворилися кілометрові черги
7 червня, 13:52

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Немилосердна кара чекає на таких, як Гундяєв
Немилосердна кара чекає на таких, як Гундяєв
Віра сильніша за темряву – головний меседж Великодня
Віра сильніша за темряву – головний меседж Великодня
Слово Митрополита Епіфанія на панахиді за спочилим Патріархом Філаретом
Слово Митрополита Епіфанія на панахиді за спочилим Патріархом Філаретом
День народження Помісної Православної церкви
День народження Помісної Православної церкви
Кремлівський послідовник сатани прагне панувати над цілим світом
Кремлівський послідовник сатани прагне панувати над цілим світом
Мова – наш невидимий духовний щит
Мова – наш невидимий духовний щит

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua