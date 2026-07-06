Немилосердна кара чекає на таких, як Гундяєв

Благословляти російську агресію – бути співучасником злочину

Завершилася ще одна страшна ніч в Україні з майже 1600 ночей, що минули після початку повномасштабної російської агресії проти нашої держави. Це довше, ніж тривалість Першої світової війни. Особливо коли не забувати, що насправді вторгнення російських військ розпочалося понад 12 років тому, що означає понад 4500 днів та ночей війни на нашій землі.

І ця ніч державного терору проти Києва і його мирних мешканців, як усі попередні акти терору та геноциду проти українського народу, вчинені російською імперією зла за роки війни, знову доводить – метою кремлівського режиму є знищення України. Знищення нашого дому. Знищення наших святинь. Знищення нашої історії та нашої ідентичності.

Це – безперечно диявольські задуми. І всі, хто підтримкою чи навіть мовчазною байдужістю заохочують їхнє здійснення, є співучасниками страшного злочину проти людяності.

Але особлива провина є на тих, хто, вдягнувши священні одежі, з іменем Бога на вустах, благословляє та схвалює цю агресію. Хто називає її «священною війною». Хто прославляє російських вбивць як нібито «героїв-визволителів».

Кремлівський тиран неодмінно дасть відповідь перед судом Божим та судом людства за свої злочини. Але немилосердна кара чекає і на таких, як очільник російського патріархату Гундяєв та його вдягнуті в ризи однодумці й поплічники серед духовенства російської й інших Церков.

Ці лжепророки «русского міра» подібні до стародавніх неправдомовців, про яких говорить Писання: «Пророки пророкують неправду ім’ям Моїм; Я не посилав їх і не давав їм повеління, і не говорив їм; вони звіщають вам видіння неправдиві і ворожі, і пусте, і мрії серця свого. Тому так говорить Господь про пророків: вони пророкують ім’ям Моїм, а Я не посилав їх» (Єремії 14:14-15). Їм усім та тим, хто слухає їх, слід нагадати слово Боже: «Невже Я не покараю за це? – говорить Господь; і чи не помститься душа Моя такому народові, як цей? Дивне і жахливе відбувається на цій землі: пророки пророкують неправду, і священники панують за допомогою їх, і народ Мій любить це» (Єремії 5:29-31).

Висловлюю сердечні співчуття всім постраждалим від чергового акту російського державного терору. Молимося за спокій душ загиблих, за зцілення поранених. Дякуємо нашим захисникам – нехай Бог благословить вас успіхом у боротьбі з російським агресором. Дякуємо рятувальникам, медикам, усім, хто допомагає постраждалим.

Та знову і знову звертаємося до міжнародної спільноти: російського агресора слід зупиняти і карати вже і зараз. Бо кожен день затримки має страшну ціну.

Вічна пам'ять загиблим від російського терору! А вбивцям та їхнім поплічникам – нехай буде немилосердна відплата за відсутність людяності та милосердя.