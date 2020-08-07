Легко Коломойському тепер точно не буде

«Стійкого вам телефонного зв'язку, Ігоре Валерійовичу»

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Министерство юстиции США предъявило Игорю Валерьевичу Коломойскому обвинение в отмывании на территории США денег, украденных в Украине.

Конечно, вы все уже прочитали эту новость.

...

Испытываю ли я от этой новости злорадство?

Отнюдь нет.

Более того, в отличие от Игоря Валерьевича, который никогда не гнушался никакими методами (от мусоров до бандитов) в расправе над конкурентами, бывшими партнерами или просто неугодными, я считаю, что желать другим «сумы да тюрьмы» - в высшей степени подло.

И, поэтому, совершенно искренне надеюсь, что Игорь Валерьевич достойно выдержит этот удар судьбы.

Тем более, что легко ему точно не будет.

Если уж американцы взялись за кого-то, то это всерьёз и надолго.

Найдут даже в Антарктиде.

Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время, партнеру Игоря Валерьевича - президенту Зеленскому, будет предложена простая схема.

С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК украинского гражданства.

А после этого выдать международного преступника американскому правосудию.

...

Игорь Валерьевич, я действительно желаю Вам удачи в столь нелегком деле, как противостояние с США.

А ещё.

Ещё я желаю Вам ... устойчивой телефонной связи.

...

Знаете, что на самом деле действительно страшно для человека, который назначил себя вершителем чужих судеб?

Когда наступает тот момент, что на обратном конце провода не берут трубку.

...

Ты звонишь своему Президенту, а ОП с ним не соединяет.

Ты снова хочешь дать команду заместителю генпрокурора, которому заказал мэра Днепра, а он от тебя прячется.

Силовики, губернаторы, министры, директора госпредприятий, члены наблюдательного совета НБУ, депутаты, и вся та падаль, которой ты командовал от имени Президента, ничтожества, предавшие страну и изменившие присяге, карьеристы, сребролюбцы и просто слабые люди, все те, кто замирал от твоего голоса внутри телефонной трубки, почему-то вдруг начинают заползать в норы, что-то блеять в ответ и просить перезвонить.

Даже у твоих «журналистов», готовых за высокую зарплату и корпоративный кредит на авто облить грязью любого, почему-то вдруг просыпается совесть и желание соблюдать профессиональные стандарты.

Я уже не говорю про местечковое мясо, которых ты набрал в свою партию «За майбутне», пообещав им разные плюшки: от проходных мест в будущих парламентских списках до эфиров на «1+1».

...

Вся эта публика начинает понимать, что дни твои сочтены, что ты становишься чересчур токсичным, а уж с «американцами точно ссориться не стоит, мало ли что, лес рубят - щепки летят».

Да и вообще, «пусть Валерьич сам решает свои проблемы, а у нас куча своих проблем, это не наши дела, мы тихонько постоим в стороне и понаблюдаем»

...

...

...

А напоследок я расскажу всем совсем уж грустную историю.

Когда я был журналистом- расследователем, то долго занимался «кейсом Лазаренко» и даже летал в США, где общался с некоторыми компетентными товарищами.

В Украине почти никто не знает, что именно окончательно сломило великого и ужасного Павла Ивановича, чьё имя в 90-е годы даже боялись произносить вслух.

...

В американском тюремном боксе, где он сидел, существовало правило.

Ты можешь звонить за личные средства куда угодно, но по общему телефону, стоящему в коридоре и не больше условно 3 минут. И только вместе с другими заключёнными.

Павел Иванович беспрестанно

звонил родным, близким, партнёрам.

Кто-то ему отвечал, а кто-то - нет.

Но что такое три минуты?

Связь автоматически обрывалась и бывший всесильный премьер-министр вешал трубку и переходил в конец живой очереди.

И ждал по часу. Пока по телефону поговорят другие заключённые.

И так снова и снова. Целый день.

Месяцами.

Три минуты и в конец очереди.

Три минуты и в конец очереди.

...

...

Устойчивой вам телефонной связи, Игорь Валерьевич.

Я желаю Вам только добра.

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