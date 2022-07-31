Загибель Вадатурського: чому не віриться у випадковість

Росіянам ніколи не можна вірити

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Памяти Алексея Вадатурского.

…

Не могу сказать, что мы были хорошо знакомы по жизни.

Но несколько раз пересекались по ней.

Первый раз я столкнулся с Алексеем Афанасьевичем очень и очень давно в одном серьезном судебном процессе.

Мы, адвокаты, вместе с нашим клиентом, были нарядными, злыми и преисполненными сил и возможностей.

Вадатурский сцепил зубы и…раскатал нас как детей.

Он вообще был очень сильным человеком.

Упорным и упрямым.

…

Дед был Человек – Глыба.

Долларовый миллиардер, фигурант списка «Форбс», тот, кто мог по возрасту покинуть страну и доживать свой век спокойно на Лазурному Берегу, купаясь в роскоши.

Нет, Дед упорно и упрямо сидел в родном Николаеве под ежедневными обстрелами….

И прорабатывал альтернативные маршруты экспорта украинского зерна.

…

И именно поэтому я не верю в «случайность» его гибели.

Никогда не верить руZZким, никогда и ни при каких обстоятельствах.

Я говорил об этом тысячу раз.

Хотелось бы в этот раз ошибиться по «зерновой сделке».

…

Афанасьевич, моли Бога за нас.