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Борис Філатов Мер Дніпра

Загибель Вадатурського: чому не віриться у випадковість

Сьогодні, 13:04 glavcom.ua
Вадатурський був доларовим мільярдером та фігурантом списку Форбс

Росіянам ніколи не можна вірити

Мовою оригіналу

Памяти Алексея Вадатурского.

Не могу сказать, что мы были хорошо знакомы по жизни.

Но несколько раз пересекались по ней.

Первый раз я столкнулся с Алексеем Афанасьевичем очень и очень давно в одном серьезном судебном процессе.

Мы, адвокаты, вместе с нашим клиентом, были нарядными, злыми и преисполненными сил и возможностей.

Вадатурский сцепил зубы и…раскатал нас как детей.

Он вообще был очень сильным человеком.

Упорным и упрямым.

Дед был Человек – Глыба.

Долларовый миллиардер, фигурант списка «Форбс», тот, кто мог по возрасту покинуть страну и доживать свой век спокойно на Лазурному Берегу, купаясь в роскоши.

Нет, Дед упорно и упрямо сидел в родном Николаеве под ежедневными обстрелами….

И прорабатывал альтернативные маршруты экспорта украинского зерна.

И именно поэтому я не верю в «случайность» его гибели.

Никогда не верить руZZким, никогда и ни при каких обстоятельствах.

Я говорил об этом тысячу раз.

Хотелось бы в этот раз ошибиться по «зерновой сделке».

Афанасьевич, моли Бога за нас.

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Теги: Миколаїв Миколаївщина війна росія

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