Загибель Вадатурського: чому не віриться у випадковість
Росіянам ніколи не можна вірити
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Памяти Алексея Вадатурского.
…
Не могу сказать, что мы были хорошо знакомы по жизни.
Но несколько раз пересекались по ней.
Первый раз я столкнулся с Алексеем Афанасьевичем очень и очень давно в одном серьезном судебном процессе.
Мы, адвокаты, вместе с нашим клиентом, были нарядными, злыми и преисполненными сил и возможностей.
Вадатурский сцепил зубы и…раскатал нас как детей.
Он вообще был очень сильным человеком.
Упорным и упрямым.
…
Дед был Человек – Глыба.
Долларовый миллиардер, фигурант списка «Форбс», тот, кто мог по возрасту покинуть страну и доживать свой век спокойно на Лазурному Берегу, купаясь в роскоши.
Нет, Дед упорно и упрямо сидел в родном Николаеве под ежедневными обстрелами….
И прорабатывал альтернативные маршруты экспорта украинского зерна.
…
И именно поэтому я не верю в «случайность» его гибели.
Никогда не верить руZZким, никогда и ни при каких обстоятельствах.
Я говорил об этом тысячу раз.
Хотелось бы в этот раз ошибиться по «зерновой сделке».
…
Афанасьевич, моли Бога за нас.
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