Сьогодні наша Конституція набуває особливого значення

Глава СБУ про значення Дня Конституції під час війни

Ми всі зараз будуємо своє європейське майбутнє

Сьогодні, в часи великих випробувань, які постали перед Україною, наша Конституція набуває особливого значення.

Адже це не просто закон, а система координат, за якими ми рухаємось і будуємо своє європейське майбутнє. Це концентрація всіх тих свобод і цінностей, які українці захищають у багатовіковій боротьбі.

Саме їх ми відстоюємо й зараз, обороняючи свою державу від ворога. І ми не збираємось відступати.

Тому що наша Україна є суверенною та незалежною, а її територія – цілісною і недоторканною. Де Крим, Херсон, Ізюм, Маріуполь, Донецьк та інші міста та села – були і будуть українськими. А ми – громадянами вільної держави, яких поєднує любов до своєї Батьківщини.

І цього у нас неможливо забрати!

Тому що всі ми – військові, лікарі, волонтери, підприємці, IT-шники, держслужбовці – боремося за державу нашої мрії.

Ми обов’язково переможемо!

Бажаю українцям єдності, мужності і сили, щоб відновити той конституційний лад, який передбачає наш Основний Закон, на всій території нашої держави!

Миру і перемоги, відновлення та зростання у великій європейській родині!

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