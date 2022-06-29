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    Думки вголос

    Сьогодні наша Конституція набуває особливого значення

    • Іван Баканов

      Голова Служби безпеки України

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    Глава СБУ про значення&nbsp;Дня Конституції під час війни - Сьогодні наша Конституція набуває особливого значення
    Глава СБУ про значення Дня Конституції під час війни

    Ми всі зараз будуємо своє європейське майбутнє

    Сьогодні, в часи великих випробувань, які постали перед Україною, наша Конституція набуває особливого значення.

    Адже це не просто закон, а система координат, за якими ми рухаємось і будуємо своє європейське майбутнє. Це концентрація всіх тих свобод і цінностей, які українці захищають у багатовіковій боротьбі.

    Саме їх ми відстоюємо й зараз, обороняючи свою державу від ворога. І ми не збираємось відступати.

    Тому що наша Україна є суверенною та незалежною, а її територія – цілісною і недоторканною. Де Крим, Херсон, Ізюм, Маріуполь, Донецьк та інші міста та села – були і будуть українськими. А ми – громадянами вільної держави, яких поєднує любов до своєї Батьківщини.

    І цього у нас неможливо забрати!

    Тому що всі ми – військові, лікарі, волонтери, підприємці, IT-шники, держслужбовці – боремося за державу нашої мрії.

    Ми обов’язково переможемо!

    Бажаю українцям єдності, мужності і сили, щоб відновити той конституційний лад, який передбачає наш Основний Закон, на всій території нашої держави!

    Миру і перемоги, відновлення та зростання у великій європейській родині!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ Конституція Іван Баканов
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    Сьогодні наша Конституція набуває особливого значення