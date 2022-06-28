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    Суспільство

    Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

    Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

    Конституція була ухвалена на п’ятий рік після проголошення незалежності України

    У вівторок, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

    День Конституції є державним святом.

    Основний документ країни був ухвалений Верховною Радою вночі проти 28 червня 1996-го - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами. Того ж дня Конституція України набула чинності. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка ухвалила нову Конституцію

    Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

    Цьогоріч свято припадає на вівторок і у мирний час українці б мали додатковий вихідний.

    Втім, протягом війни трудові відносини регламентує Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX. Згідно із ним, святковий або неробочий день, який збігається з вихідним днем, не переносять на наступний після святкового або неробочого.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада Конституція війна закон українці Україна суверенітет окупація #stoprussia
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    Сьогодні в Україні відзначають День Конституції