Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

Конституція була ухвалена на п’ятий рік після проголошення незалежності України

У вівторок, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

День Конституції є державним святом.

Основний документ країни був ухвалений Верховною Радою вночі проти 28 червня 1996-го - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами. Того ж дня Конституція України набула чинності. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка ухвалила нову Конституцію

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

Цьогоріч свято припадає на вівторок і у мирний час українці б мали додатковий вихідний.

Втім, протягом війни трудові відносини регламентує Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX. Згідно із ним, святковий або неробочий день, який збігається з вихідним днем, не переносять на наступний після святкового або неробочого.