Головний недолік Конституції України

Якщо уважно прочитати наш Основний Закон – можна багато цікавого для себе відкрити

З Днем Конституції України!

У нас, загалом, хороша й дуже деталізована Конституція. Її головний недолік в тому, що більшість українців її не знають, а значна частина владоможців і не бажають знати та дотримуватися. Усім раджу уважно прочитати наш Основний Закон – багато цікавого для себе відкриєте.

Сумно, що більшість таких одкровень абсолютно не корелюються з реальним життям. І в частині прав та свобод, і в повноваженнях органів влади. Раптом побачите, що численні заяви особи, яка займає крісло президента, її накази й рішення є елементарним самоуправством та узурпацією владних повноважень. Раптом взнаєте, що наймогутніша гілка укрсучвлади – зелений офіс президента, узагалі не є жодною владою й не передбачена Конституцією, а про всіх цих єрмаків, татарових, тимошенків і численну армію чиновників та радників у Конституції сказано в статті 106 лише наступне:

28) [Президент України] створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ та інші ДОПОМІЖНІ органи і служби.

І все, чим вони фактично займаються, це незаконне захоплення владних повноважень...

Я безнадійний оптиміст і вірю, що колись ми знову житимемо за нормами нашої Конституції, яку любимо називати найкращою в світі. Хоча забуваємо, що найкраща та Конституція, яка виконується...

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Джерело: блог Тараса Чорновола

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