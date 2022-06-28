  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тарас Чорновіл
  4. Головний недолік Конституції України
рус
    Думки вголос

    Головний недолік Конституції України

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    28 червня українці святкують День Конституції - Головний недолік Конституції України
    28 червня українці святкують День Конституції
    фото з відкритих джерел

    Якщо уважно прочитати наш Основний Закон – можна багато цікавого для себе відкрити

    З Днем Конституції України!

    У нас, загалом, хороша й дуже деталізована Конституція. Її головний недолік в тому, що більшість українців її не знають, а значна частина владоможців і не бажають знати та дотримуватися. Усім раджу уважно прочитати наш Основний Закон – багато цікавого для себе відкриєте.

    Сумно, що більшість таких одкровень абсолютно не корелюються з реальним життям. І в частині прав та свобод, і в повноваженнях органів влади. Раптом побачите, що численні заяви особи, яка займає крісло президента, її накази й рішення є елементарним самоуправством та узурпацією владних повноважень. Раптом взнаєте, що наймогутніша гілка укрсучвлади – зелений офіс президента, узагалі не є жодною владою й не передбачена Конституцією, а про всіх цих єрмаків, татарових, тимошенків і численну армію чиновників та радників у Конституції сказано в статті 106 лише наступне:

    28) [Президент України] створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ та інші ДОПОМІЖНІ органи і служби.

    І все, чим вони фактично займаються, це незаконне захоплення владних повноважень...

    Я безнадійний оптиміст і вірю, що колись ми знову житимемо за нормами нашої Конституції, яку любимо називати найкращою в світі. Хоча забуваємо, що найкраща та Конституція, яка виконується...

    Читайте також:

    Джерело: блог Тараса Чорновола

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ Конституція війна закон Україна окупація Офіс президента #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Сергій Тарута
    Сергій Тарута

    Народний депутат

    Валентин Кім
    Валентин Кім

    Психолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Головний недолік Конституції України