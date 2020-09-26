Політичні фантазії Фокіна

Про «фокінський уряд»

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) переговірників по Донбасу Вітольд Фокін пропонує до проведення місцевих виборів в ОРДЛО створити там тимчасовий (міжнародний) уряд.

Подібна ініціатива Вітольда Фокіна більше схоже на його політичну фантазію. Оскільки виникають відразу ж декілька питань до такої пропозиції.

Хто і на яких умовах формуватиме подібний «фокінський уряд»?

Як можна пропонувати подібне рішення не проаналізувавши, хоча б на декілька кроків наперед, його можливі наслідки?

Де гарантія того, що Москва, в разі якщо вона погодиться на цю ініціативу Фокіна, не почне пропихувати в цей «тимчасовий міжнародний уряд» представників країн, що є її політичними сателітами – Білорусі, Сербії, Венесуели чи Сирії?

Далі Росія заявить, що якщо вже є уряд, то потрібно йти далі. Має бути створений парламент, прийнята Конституція, сформована ЦВК та прийняті закони. І тільки це відкриє шлях для проведення виборів на Територіях тимчасового міжнародного управління.

А за умови, коли росіян в цьому «уряді» формально не буде, Кремль може пропагувати цю ініціативу, як дійсний прорив на Мінських переговорах.

Мовляв, нарешті на них від української сторони з’явилися прагматики і реалісти, котрі вболівають за якнайшвидше настання миру на Донбасі.

А коли виясниться, що це абсолютно нереальна пропозиція, то Путін почне доводити, що з Україною неможливо ні про що домовитися.

Об бачите, скаже він, Фокін вболіваючи за ситуацію на Донбасі, висунув свіжу ідею, проте Київ чомусь і її відкидає, не давши жодного шасну для спроби її втілення.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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