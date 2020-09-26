  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Каспрук
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Політичні фантазії Фокіна

    • Віктор Каспрук

      політолог

    • Розсилка
    Політичні фантазії Фокіна

    Про «фокінський уряд»

    Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) переговірників по Донбасу Вітольд Фокін пропонує до проведення місцевих виборів в ОРДЛО створити там тимчасовий (міжнародний) уряд.

    Подібна ініціатива Вітольда Фокіна більше схоже на його політичну фантазію. Оскільки виникають відразу ж декілька питань до такої пропозиції.

    Хто і на яких умовах формуватиме подібний «фокінський уряд»?

    Як можна пропонувати подібне рішення не проаналізувавши, хоча б на декілька кроків наперед, його можливі наслідки?

    Де гарантія того, що Москва, в разі якщо вона погодиться на цю ініціативу Фокіна, не почне пропихувати в цей «тимчасовий міжнародний уряд» представників країн, що є її політичними сателітами – Білорусі, Сербії, Венесуели чи Сирії?

    Далі Росія заявить, що якщо вже є уряд, то потрібно йти далі. Має бути створений парламент, прийнята Конституція, сформована ЦВК та прийняті закони. І тільки це відкриє шлях для проведення виборів на Територіях тимчасового міжнародного управління.

    А за умови, коли росіян в цьому «уряді» формально не буде, Кремль може пропагувати цю ініціативу, як дійсний прорив на Мінських переговорах.

    Мовляв, нарешті на них від української сторони з’явилися прагматики і реалісти, котрі вболівають за якнайшвидше настання миру на Донбасі.

    А коли виясниться, що це абсолютно нереальна пропозиція, то Путін почне доводити, що з Україною неможливо ні про що домовитися.

    Об бачите, скаже він, Фокін вболіваючи за ситуацію на Донбасі, висунув свіжу ідею, проте Київ чомусь і її відкидає, не давши жодного шасну для спроби її втілення.

    Джерело: блог Віктора Каспрука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія Донбас Конституція війна Путін ОРДЛО парламент Вітольд Фокін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віталій Дейнега
    Віталій Дейнега

    Волонтер

    Дмитро Гудков
    Дмитро Гудков

    ексдепутат Держдуми РФ

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Директор Дипломатичної академії імені Генадія Удовенка при МЗС України, Надзвичайний та Повноважний Посол України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies