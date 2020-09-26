Байден пообіцяв Росії «наслідки» за втручання в справи США



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Джозеф Байден Фото: Andrew Harnik / AP

Байден заявив, що не дозволить порушувати суверенітет США

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв Росії «наслідки» за втручання у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє NBC.

Байден зазначив, що в разі його перемоги на виборах глави держави спроби Росії вплинути на американський виборчий процес не залишаться без відповіді. Він також як «послання президенту Володимиру Путіну» заявив, що не дозволить порушувати суверенітет США.

При цьому кандидат від демократів підкреслив, що діючий президент США Дональд Трамп відмовляється будь-яким чином протистояти ймовірному втручанню в американські вибори.

Раніше Байден назвав Росію ворогом Сполучених Штатів. Політик також прокоментував чутки про втручання Москви в американський виборчий процес: він заявив, що за них заплатять ціну, і це буде економічна ціна. Крім цього, демократ додав, що Китай теж є серйозним супротивником США.

У квітні 2019 року спецпрокурор США Роберт Мюллер опублікував доповідь про втручання Росії в президентські вибори 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп. У ньому говориться, що Москва дійсно втручалася в американський виборчий процес, проте існували підозри про зв'язок російської сторони і Трампа підтвердити не вдалося.

До слова, публічна дискусія між Трампом і Байденом пройде в Клівленді 29 вересня. На ній обговорять пандемію коронавірусу, забезпечення прозорості виборчого процесу, протести на ґрунті расової несправедливості, а також економічну ситуацію.

Чергові загальні вибори в США пройдуть 3 листопада.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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