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    Події в Україні

    Місія ОБСЄ назвала кількість жертв серед цивільних на Донбасі з початку перемир'я

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    Місія ОБСЄ назвала кількість жертв серед цивільних на Донбасі з початку перемир'я

    Загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 70 осіб: 10 загиблих і 60 поранених

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі 27 липня зафіксувала одного загиблого серед цивільного населення. Ще п'ять місцевих жителів отримали поранення.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Зазначається, що люди постраждали внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів. Водночас, восьмий тиждень поспіль СММ не отримувала повідомлень про жертв серед цивільного населення або пошкодження цивільних об’єктів у результаті обстрілів з легкого чи важкого озброєння.

    «Місія підтвердила повідомлення про шістьох жертв серед цивільного населення (зокрема одного загиблого) внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів» , - йдеться в повідомленні.

    Загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 70 осіб: 10 загиблих і 60 поранених.

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