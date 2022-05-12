Росія ніколи не переможе у цій війні

Що б не робив Путін, Захід підтримуватиме Україну на порядок більше

Виступ Путіна на Красной площаді 9 травня показав всьому світові, що не тільки він вже малофункціональний, а й вся його імперія дише на ладан. Путін задекларував публічно, що Росія бачить своїм противником увесь цивілізований світ, але це вже Москві нічим не допоможе. Теза Путіна, що Російська Федерація дала Заходу випереджальну відсіч показує, наскільки в Кремлі далекі від розуміння реальної ситуації. Гра у «Велику державу» в кінцевому підсумку закінчиться для Росії історичною катастрофою, проте їх там всерівно розпирає велич «побєдобєсія» і віра у те, що «переможець отримає все». А оскільки за «порєбріком» сліпо вірять, що можуть перемогти, тому готові вбивати українців без оглядки на міжнародне право, поставивши цим самі себе поза законом.

Нерівний бій України з рашистськими ордами докорінним чином змінює реальності світової геополітики. Це трагічне та жорстоке випробування для українського народу у протистоянні з Путіним, напружує усі наші сили і ресурси.

Російський диктатор став уособленням зла, підступності і підлості колонізаторів, які намірялись повернути собі силою територію України загарбану ними свого часу, не зовсім розуміючи, що в ХХІ столітті подібні дії неспровокованої імперської агресії не залишаться непокараними світовою спільнотою.

Путін хоче виграти війну, і, шляхом прихованої мобілізації, планує подвоїти чисельність своїх окупаційних військ в Україні. Хоча ніхто з його оточення не наважиться пояснити диктатору, що епоха завоювань закінчилася з епохою ядерної зброї. Застосування якої є так само небезпечним для того, хто планує її застосувати першим, як і для того, хто бере це до уваги, і робить з цього відповідні висновки для гарантування своєї безпеки.

Це «подвоєння» Путіна означатиме, що Україна знищуватиме вдвічі більшу частину його армії за допомогою зброї, яку нам надаватимуть Сполучені Штати, Велика Британія та інші західні союзники.

При чому, чим більше буде знищено в Україні російських військ, тим більш слабшою буде Російська Федерація у військовому плані. Що провокуватиме Китай і інших російських сусідів використати цю ситуацію на свою користь.

У той же час, Китай може стати останнім шансом для Путіна, поки він не програв все остаточно. Якщо б колективний Захід домовився з Пекіном про умови його там перебування до кінця життя, то подібне рішення зняло багато проблем для всіх.

Щось схоже вже колись пропонувалося лівійському тирану Муаммару Каддафі, переїхати в одну, на його вибір, з арабських країн. Але він відмовився від цього. А потім було вже занадто пізно.

Знаючи психологічний портрет Путіна, зараз він ще не готовий прийняти таке рятівне для себе рішення. А коли зрозуміє свою помилку, евакуюватися зможе, в кращому для себе випадку, хіба що до Гааги. Гординя кремлівця номер один приведе в результаті до його остаточного падіння.

Він так і не зміг усвідомити нові «правила гри», на яку він спровокував США і їхніх союзників, коли віроломно напав на Україну. Що б не робив Путін, Захід може і буде підтримувати Україну на порядок більше, щоб Росія ніколи не перемогла у цій війні.

Єдиним прийнятним нині варіантом для росіян є якомога швидше позбутися Путіна. Це для них означатиме, що війна, біль, страждання, руйнування, смерть та економічна стагнація закінчаться.

Адже війну в Україні російські військові навряд чи можуть назвати «хорошою роботою». Вони масово гинуть на чужій для них землі. І в Кремлі вже не здатні більше приховувати негативні результати цієї військової авантюри. Інформація про загибель того, хто вирішив необачно виступити у ролі окупанта, колами розповсюджується від сім’ї і родичів до друзів, знайомих, сусідів, колег, що спонукає багатьох нових потенційних бажаючих «заробити» собі грошей на крові українців, відмовитися від такого рішення.

Та поки росіяни, одурманені телевізійною пропагандою, яку вивергають на них численні інформаційні слуги Кремля, продовжують вірити в путінські нісенітниці і догми, змінити щось буде дуже важко. Це хронічно хвора нація, яку ведуть на знищення, а вона ще й при цьому навіть не відчуває і не знає, що повільно вмирає. Росія настільки безнадійно застрягла в минулому, що без повної зачистки режиму корумпованих кегебістів , в ній неможливо нічого змінити.

Путін панічно боїться виглядати слабким в очах своїх подільників, тому йому навіть важко подумати про те, щоб відступитися від України. Він вже так далеко зайшов на цьому напрямку, що, скоріше за все, вирішив продовжувати свою війну, щоб там далі для нього не було.

Після всієї тієї масованої дезінформації, котру нав’язливо озвучували росіянам про Захід і війну в Україні, новий лідер Російської Федерації матиме шанс вибачитися за все те, що робив путінський режим і звинуватити свого попередника в тому, що він вчинив злочини проти людяності в Україні.

Росія не скоро зможе повернутися до цивілізованого життя. Для цього їй доведеться десятиліттями виплачувати Україні репарації за усі нанесені Український державі збитки, розвінчати і засудити довготривалий культ особи Путіна і ув’язнити військових злочинців нижніх рангів, яким не вистачить місця в Гаазі.

Але не можна говорити, що ніби мільйони людей в Росії не винні, а просто є розтоптаними владою народними масами. Путін не міг би робити те, що він робить, без їхньої підтримки так само, як у минулому Гітлер. Тільки коли режим паде, вони почнуть говорити, що це не ми, вони примусили нас це зробити.

Сучасне російське населення – це потомки тих, кому, з часу більшовицького перевороту в 1917 році, посилено промивали мізки. Ми бачимо результати того, що тепер вже путінські пропагандисти зробили з їхніми нащадками, які живуть в величезній, малонаселеній, дуже багатій на природні ресурси країні. Де, здавалося б, усі мали бути заможними та щасливими. Але це не так, оскільки все розкрадено і вивезено за кордон. Та правда колись вийде назовні.

Путінська пропаганда запускає чергове вкидання – чи Україна варта кінця всього людського життя на землі в результаті ядерної війни? Проте вже зараз стає зрозуміло, що якщо б Путін навіть вибрав подібне екстремальне рішення, то навряд чи знайдуться охочі виконувати його. Бо Армагеддон зачепить усіх без винятку.

Захід визначив для себе, що це і його війна, як і війна для самої України. В Кремлі істерика через те, що їм не віддали українців на розтерзання, і всі ми повинні пам’ятати, як нам пощастило жити не в Росії.

Путін роками погрожував всім своїм сусідам, і зараз Україні доводиться боротися з Росією за життя свого народу і за решту Європи, щоб вона не стала наступною, якщо Москва виграла б це протистояння.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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