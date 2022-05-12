«Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на 20 днів
Укрзалізниця постопово повертається до звичної роботи
Квитки можна придбати на 14 рейсів
«Укрзалізниця» з 12 травня відкриває попередній продаж квитків на потяги на 20 діб. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Квитки можна придбати на рейси:
- №7/8 Київ – Чернівці;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №41/42 Дніпро –Львів;
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- №91/92 Львів – Київ;
- №97/98 Ковель – Київ;
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- №779/780 Суми – Київ;
- №139/140 Київ – Кам’янець Подільський;
- №145/146 Львів – Ужгород;
- №769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
- №757/758 Київ – Могилів-Подільський;
- №789/790 Кропивницький – Київ;
- №791/792 Кременчук – Київ.
«Квитки вже чекають на booking.uz.gov.ua та – трошки дешевше – у чат-боті», – додали в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, «Укрзалізниця» разом з партнерами — залізницями Польщі та Німеччини — налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.