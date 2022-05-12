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    «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на 20 днів

    Укрзалізниця постопово повертається до звичної роботи - «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на 20 днів
    Укрзалізниця постопово повертається до звичної роботи

    Квитки можна придбати на 14 рейсів

    «Укрзалізниця» з 12 травня відкриває попередній продаж квитків на потяги на 20 діб. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    Квитки можна придбати на рейси:

    • №7/8 Київ – Чернівці;
    • №29/30 Київ – Ужгород;
    • №41/42 Дніпро –Львів;
    • №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
    • №91/92 Львів – Київ;
    • №97/98 Ковель – Київ;
    • №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
    • №779/780 Суми – Київ;
    • №139/140 Київ – Кам’янець Подільський;
    • №145/146 Львів – Ужгород;
    • №769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
    • №757/758 Київ – Могилів-Подільський;
    • №789/790 Кропивницький – Київ;
    • №791/792 Кременчук – Київ.

    «Квитки вже чекають на booking.uz.gov.ua та – трошки дешевше – у чат-боті», – додали в «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» разом з партнерами — залізницями Польщі та Німеччини — налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на 20 днів