«Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на 20 днів

Квитки можна придбати на 14 рейсів

«Укрзалізниця» з 12 травня відкриває попередній продаж квитків на потяги на 20 діб. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Квитки можна придбати на рейси:

№7/8 Київ – Чернівці;

№29/30 Київ – Ужгород;

№41/42 Дніпро –Львів;

№43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№91/92 Львів – Київ;

№97/98 Ковель – Київ;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№779/780 Суми – Київ;

№139/140 Київ – Кам’янець Подільський;

№145/146 Львів – Ужгород;

№769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;

№757/758 Київ – Могилів-Подільський;

№789/790 Кропивницький – Київ;

№791/792 Кременчук – Київ.

«Квитки вже чекають на booking.uz.gov.ua та – трошки дешевше – у чат-боті», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» разом з партнерами — залізницями Польщі та Німеччини — налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.