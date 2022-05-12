  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу

    Артем Моша загинув 8 травня - У боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу
    Артем Моша загинув 8 травня
    фото: Ірина Єгорченко/Facebook

    На «Азовсталі» перебуває понад тисяча українських військових

    У Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша. Це сталося 8 травня.

    Про смерть свого сина 11 травня повідомила у Facebook мати спортсмена Ірина Єгорченко.

    «Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, бився», – написала згорьована мати.

    «Ти був дуже хорошим сином. Побачимося синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося. Дякую за мирне небо», – додала Єгорченко.

    Також вона опублікувала скрін останнього листування з Артемом.

    Нагадаємо, Україна запропонувала Росії обміняти поранених бійців з «Азовсталі» на полонених РФ.

    Напередодні Папа Римський зустрівся з дружинами захисників Маріуполя.

    Українські захисники, заблоковані російськими агресорами на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, звернулися по допомогу до засновника компанії SpaceX Ілона Маска.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу