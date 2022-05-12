У боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу

На «Азовсталі» перебуває понад тисяча українських військових

У Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша. Це сталося 8 травня.

Про смерть свого сина 11 травня повідомила у Facebook мати спортсмена Ірина Єгорченко.

«Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, бився», – написала згорьована мати.

«Ти був дуже хорошим сином. Побачимося синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося. Дякую за мирне небо», – додала Єгорченко.

Також вона опублікувала скрін останнього листування з Артемом.

Нагадаємо, Україна запропонувала Росії обміняти поранених бійців з «Азовсталі» на полонених РФ.

Напередодні Папа Римський зустрівся з дружинами захисників Маріуполя.

Українські захисники, заблоковані російськими агресорами на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, звернулися по допомогу до засновника компанії SpaceX Ілона Маска.

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