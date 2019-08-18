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    Думки вголос

    Пожежа в Одесі: готель «Токіо Стар» будували і здавали в експлуатацію через дупу

    • Зоя Казанжи

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Власник готелю &laquo;Токіо Стар&raquo; Водим Чорний - Пожежа в Одесі: готель «Токіо Стар» будували і здавали в експлуатацію через дупу
    Власник готелю «Токіо Стар» Водим Чорний
    Фото: Таймер

    Цікаво, як тепер спатиме власник готелю, угробивши людей?

    Страшне в Одесі. Загинуло 9 людей в готелі «Токіо Стар». Згоріли в пожежі.

    Хто в курсі, той знає, що це найдешевший готель, де номер без вікна коштує 350 грн. Переобладнаний з колишнього трамвайного депо. Колись там з інспекцією була Ольга Фреймут і показала всі косяки і негаразди. Думаю, що і будували його, і здавали в експлуатацією так, як у нас все робиться - через дупу.

    Шок. Просто шок.

    P. S. Варто зазначити, що цей отель, а також отель Зірка, належить Вадиму Чорному, бізнесмену- моралізатору. Він дуже любить всіх повчати і розповідати, як треба. Навіть свого часу сайт створив, за допомогою якого шантажував, маніпулював і заробляв гроші, публікуючи або не публікуючи компрометуючі, на його погляд, матеріали. Казав: - Я хочу, щоб одеські бізнесмени і політики прокидалися в холодному поту, очікуючи моїх публікацій.

    Цікаво, як він тепер спатиме, угробивши людей?

    Джерело: блог Зої Казанжи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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