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Зоя Казанжи Громадський діяч

Удари по Wildberries: що насправді знищила Україна

glavcom.ua
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Наслідки влучання по російському складу Wildberries українськими безпілотниками, 18 липня 2026 рік
фото: t.me/exilenova_plus

Удари по Wildberries такі ж болючі, як по НПЗ

18 липня Україна здійснила одну з наймасштабніших атак безпілотниками по території Московії.

Серед цілей – два великі логістичні центри Wildberries (Електросталь у Московській та Котовськ у Тамбовській областях), нафтобаза в Ногінську та низка інших логістичних і військово-промислових об’єктів.

Особливе задоволення читати й слухати стогони та прокльони болотної братії з приводу Wildberries. У них там почалася справжня істерія.

Росіяни масово скаржаться, що їхні замовлення згоріли разом зі складами, а служба підтримки Wildberries повідомила, що жодних компенсацій за втрачені товари не буде.

Тисячі людей, які були «поза політикою» і насолоджувалися сервісом – знову дізналися, що війна – це не картинка в телевізорі, а спалені гроші, іпотечні товари та порожні пункти видачі.

Комфортний світ раптом розсипався. А так завжди буває, коли логістика твоєї терористичної країни працює на вбивства українців. І відплата наздоганяє кожного, хто роками закривав очі на те, що творить їхня влада.

Удари по Wildberries такі ж болючі, як по НПЗ. Достойна відповідь за всі російські удари по українській цивільній інфраструктурі. Отаке воно, життя. У цю гру, як виявилось, можна грати вдвох.

Чому військовими цілями обрані саме ці склади? І чому такі удари стали можливими?

Не забуваймо: ЗСУ та інші спецпідрозділи не просто б’ють, як заманеться, – у нас суворі партнери з протоколами дотримання правил ведення війни.

Так от. Через ці центри проходили підсанкційні комплектуючі для виробництва БПЛА. Поки що ЗСУ поставило те постачання на паузу. Самі бачите на кадрах.

Слава ЗСУ!

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Джерело
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Теги: війна Україна росія

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Зоя Казанжи

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