Агенти Кремля в Європі та Україні: як Росія лобіює свої інтереси

Росія активно використовує практики та методи, які колись використовувались Заходом проти СРСР

Вже котрий рік,

. Вона застосовує економічні, військові, культурні та інформаційні методи боротьби одночасно. І саме інформаційним методам приділяється велика увага. В цих умовах демократія та свобода слова в Європі стає слабкою стороною. Власні демократичні правила гри для європейців стають загрозою, – Росія діє відносно легальними методами, використовуючи ті самі технології, що раніше мав лише Захід. Використовуючи ці можливості, РФ активно лобіює власні інтереси.

РФ продовжує свою так звану «гібридну війну»

Яскравим прикладом розкриття цієї теми було нещодавнє розслідування польських журналістів, щодо діяльності фонду «Відкритий діалог», який публічно займався захистом прав людей, а неформально займається лобіюванням інтересів Росії. Діяльність фонду, була ретельно проаналізована в Польщі, і міститься в так званому «звіті Марціна Рея».

Польський громадський активіст Марцін Рей, засновник фейсбук-сторінки, що носить назву "Російська п'ята колона в Польщі», де розкривають різноманітні інформаційні фейки, провів фундаментальне розслідування та проаналізував взаємозв’язок між фундаторами цієї організації та великим російським капіталом і військовою промисловістю. В звіті містяться висновки, що: «Діяльність фонду «Відкритий діалог» тісно пов'язана з російською армією. Фонд має численні військові контракти, гроші від яких призначені для забезпечення його діяльності... Крім того, непрозоре фінансування діяльності фонду юридичними особами з України та Росії дозволяє зробити висновок про те, що цей фонд є не чим іншим, як російським інструментом, який призначений для відмивання брудних грошей, що надходять з Росії та України під виглядом боротьби за демократію в Польщі».

Якщо розповідати докладніше, то минулого місяці в будівлі Європейського Парламенту відбулась прес-конференція, за участі депутата ЄП Франка Швальба-Хота та журналістів Гарі Картрайта і Ярослава Якимчика, а також модератора Бйорна Хультіна. На цій конференції було презентовано розслідування та вищезгаданий звіт, що викриває зв’язки фонду «Відкритий діалог» з Росією. Сама фундація була заснована в Польщі у 2009 році з ініціативи Людмили Козловської, яка зараз займає посаду Президента Фундації. Установчі цілі Фундації включають захист прав людини, демократії та верховенства права на пострадянському просторі. Журналіст Якимчик оприлюднив інформацію, згідно з якою брат Людмили Козловської, Петро Козловський, є власником севастопольського Заводу суднової світлотехніки «Маяк» (ЗСС «Маяк»). Журналіст посилається на інформацію з російських баз даних.

За словами Якимчика, ЗСС «Маяк» співпрацює з підприємствами російської військової промисловості, які потрапили під санкції країн Заходу. Журналіст зробив висновок про те, що Петро Козловський є одним з творців російського флоту військових субмарин і, отже, перебуває під контролем ФСБ. Петро Козловський і його оточення, також громадяни РФ, здійснювали значні пожертви фундації «Відкритий Діалог». Раніше польські ЗМІ вже публікували виписки з «РОСПАСПОРТ», які доводять, що сім'я Козловських, вже після анексії Криму, добровільно отримали паспорти РФ і є громадянами РФ.

Одна зі структур, афілійованих до цієї громадської організації, зареєстрована як лобістська структура при Європарламенті. Як декларує сама організація на своєму сайті, особлива увага Фундації зосереджена на найбільших країнах регіону: Казахстані, Росії та Україні. Організація активно проводить організовані акції протесту, демонстрації та концерти по всій Європі. Діяльністю цієї організації, яка має представництва у Варшаві, Києві і Брюсселі, польські ЗМІ та політики зацікавилися після того, як один з керівників фонду Бартош Крамек відкрито закликав до повалення польського уряду. Йдеться про намір спровокувати в Польщі революцію, яка калькує український Майдан і враховує його досвід. Зокрема, за словами Якимчика, «Відкритий діалог» закликає до несплати податків, масових демонстрацій і страйків, створення наметових містечок з імунітетом депутатів від опозиції, блокування приміщень політиків тощо.

Україна ще більше вразлива для агентів впливу Росії та діяльності подібних організацій в країні, адже в нас повністю відсутнє законодавче врегулювання лобістської діяльності. Відомо, що деякі відомі українські політики також мали стосунки з цим фондом. На відміну від європейських журналістів, в нас далеко назавжди є змога дізнатися сумнівну інформацію щодо джерел фінансування діючих в Україні громадських організацій, фондів, політиків, а тим більше діючих лобістів. Вітчизняним правоохоронним органам слід звертати більшу увагу на цю та подібну інформацію з закордонних джерел та здійснити всебічну перевірку діяльності Фонду «Відкритий Діалог» в Україні. І дати громадськості відповідь: чи є цей фонд і його керівництво «агентами впливу» Росії.