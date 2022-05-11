Звернення до канцлера Німеччини

Високоповажний пане Канцлере!

До Вас звертаються українці, а саме команда ініціативи «Victory or Exodus». З-поміж сотень ініціатив і звернень, які до Вас надходять, ми просимо поставитися до нашого звернення максимально відповідально, оскільки результативна взаємодія між нами в рамках цієї кампанії допоможе Україні і Німеччині закінчити цю війну до того, як вона не перекинулася на весь європейський континент. Перш за все ми хочемо подякувати Німеччині за ту колосальну підтримку і допомогу Україні, в тому числі у вигляді важкого озброєння, яке нам край необхідне. І хоч Вам доводиться багато чути про її несвоєчасність і недостатність, ми з розумінням ставимося до того, як повільно в німецькому суспільстві відбувається переосмислення трагедії, яку розпалила агресія Російської Федерації.

Ми відносимо себе до тієї частини українського суспільства, яка максимально адекватно і реалістично оцінює сьогоднішню ситуацію та перспективи її розвитку. Тож не дивуйтеся, якщо наша позиція буде значно відрізнятися від занадто оптимістичних настроїв, які більшою мірою супроводжують аналіз перебігу російської агресії щодо України.

Незважаючи на нашу безмежну любов до України, ми змушені констатувати доволі невтішну перспективу, яка очікує український народ у разі, якщо країни союзники не змінять свій підхід в наданні Україні допомоги. Попри визначні тактичні успіхи українців, як-то перемога у битві за Київ, звільнення плацдарму біля Миколаєва та знищення ракетного крейсера «Москва» та багатьох інших успіхів, загальна картина війни, на превеликий жаль, найближчим часом може отримати масштабний злам не на користь України. Війна – це боротьба систем, які здатні продемонструвати ефективне використання ресурсів та здатність їх поповнювати та враховувати зміну обстановки в умовах обмеженого часу. Станом на зараз час грає проти України, тому що кожного дня Росія отримує величезні кошти від наших європейських союзників, в обмін на поставки енергоносіїв, що дозволяє їй результативно просуватися до своїх цілей. В той самий час Україна кожного дня втрачає величезну кількість ресурсів та об’єктів інфраструктури, які критично знижують нашу здатність до спротиву.

28 квітня Бундестаг прийняв рішення про постачання Україні важкого озброєння Ми дякуємо німецькому народу за це. Наявність важкого озброєння – це найважливіший фактор перемоги. Поряд з цим зазначимо, що важке озброєння – це необхідна, однак недостатня умова для перемоги у цій війні, оскільки здатність чинити ефективний спротив в рівному ступені залежить від логістики: можливості забезпечувати військові підрозділи пальним, боєприпасами, їжею. Кожного дня ми втрачаємо цю можливість через те, що Росія наносить удари по об’єктах транспортної інфраструктури, руйнує мости, залізничні вузли, об’єкти цивільної інфраструктури. Росія розраховує на те, що виснажена довгою війною Україна втратить можливість поповнювати і переміщати ресурси, буде змушена капітулювати та, насамкінець, визнати право Росії на нові окуповані території. Тому ми переконливо закликаємо Вас забезпечити активні і результативні дії в наступних напрямках:

Підтримувати і нарощувати обсяг надання Україні важкої зброї Розпочати і нарощувати програми технічної допомоги у відновленні зруйнованих об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, в тому числі з використанням обладнання інженерних військ Інтенсивніше розгортати програму відмови від споживання російського газу, нафти та іншої сировини та товарів, придбання яких насичує коштами російську економіку Невпинно впроваджувати нові санкції проти Росії для зменшення її економічних можливостей та результативно протидіяти будь-яким спробам обходити санкції

Мешканцям України загрожує тотальне винищення і ця загроза геноциду зумовлена патологічною особистою ненавистю Путіна до українців. Для нього нестерпно бачити розвиток вільного суспільства з інститутами демократії та відкритої економіки поруч з Росією, в якій він продовжує з року в рік вдосконалювати інструменти авторитарного управління. І цей геноцид нашого народу Путін намагається досягти через фізичне вбивство наших людей, а також розсіювання по всьому світові тих українців, які виїдуть за кордон. І чим більше українців будуть ставати біженцями, тим менше в України є шансів відбудувати державу. З моменту, коли країни Заходу неочікувано для Путіна почали давати нам допомогу, в його військовій кампанії в нього з’явилася ще одна ціль – дестабілізація європейського економічного та безпекового простору через спрямування безконтрольних потоків українських біженців у країни Європи для того, щоб ми важким тягарем лягли на їх економіки.

Є очевидним той факт, що життя українців в територіях, які будуть окуповані, є неможливим. Приклад життя українців в містах і селах, які окуповані Російською Федерацією не дає цивільному населенню жодної надії на виживання. Безпричинні вбивства цивільних, звірства і тортури, зґвалтування і тотальне мародерство, поневолення людей – все це змушує рятуватися втечею усіх, хто підпадає під загрозу опинитися на окупованій території. Доросле чоловіче населення, під страхом вбивства, змушують воювати на боці Російської Федерації. Саме за рахунок поневолених цивільних поповнюють втрати військових підрозділів. Цивільні на окупованих територіях перетворюються на рабів. Концепція тотальної війни і випаленої землі не залишає жодної надії на можливість безпечного життя на окупованих росіянами територіях.

Росія намагається також використати України як таран проти країн Західної Європи та країн вільного світу, що перетворить нас на важкий тягар, який стане гальмом економічного розвитку європейських країн, змусить їх відмовитися від програм сталого розвитку, в тому числі призупинити допомогу країнам Африки, Азії та Латинської Америки, які дійсно потребують підтримки ефективних гуманітарних програм. Збільшуються військові витрати, сповільнюється економічне зростання, європейські країни не матимуть змоги здійснити екологічний перехід, забезпечити вчасне використання відновлювальних джерел енергії. Внаслідок цього буде створено великий дисбаланс та виведення країн вільного світу зі стану рівноваги.

Ми впевнені, що політичне керівництво Росії з нетерпінням чекає, коли Україна почне шантажувати своїх стратегічних союзників погрозами про багатомільйонні навали біженців з України. Звертає на себе увагу і штучно інспірована спроба розколоти німецьке суспільство через поширення відеоматеріалів, в яких засуджується допомога українських біженцям, які начебто виставляються біженцями першого сорту в порівнянні з біженцями з країн Сходу чи Африки, які начебто отримують невиправдано меншу увагу ніж біженці з України.

Ми дуже занепокоєні, що подальший розвиток ситуації в Україні в контексті війни з Росією може мати колосальні зміни глобальному значенні.

Ситуація, яка виникла з початком війни, диктує нам два способи відповідей на ці виклики. Перший спосіб – найбільш бажаний – це зупинити агресію та перемогти ворога, викинувши його за кордони і створивши міцний військовий заслон, а також позбавити ворога можливості фінансувати свою подальшу агресію. І зупинити агресора можна не тільки надаючи важке озброєння Україні, оскільки цього недостатньо. Відновлення із застосуванням військової інженерії об’єктів критичної інфраструктури України, зруйнованих мостів, розбитих залізничних колій, доріг, електростанцій, тому на чому будується стійкість суспільства, припинення поповнення нашими європейськими союзниками ресурсної бази Росії через придбання російське викопне паливо, а також підсилення санкцій проти Росії. Другий спосіб, який ми вважаємо небажаним, однак повинні використати його у крайньому разі, – це підготувати організований та завчасний вихід українського народу з України, який не стане шоком для нас та для країн ЄС і не призведе до надмірного навантаження на інститути соціальної підтримки біженців. Визнаючи порятунок українського народу від тотального винищення своїм громадянським обов’язком, ми, як команда відповідальних громадян України, вирішили підготувати такий вихід. Звичайно, цей підхід буде застосовуватися як крайня міра у разі коли «ворог буде біля воріт», однак ми вважаємо, що хід реальних подій, які мають місце зараз, змушує нас прогнозувати невідворотність такого сценарію розвитку подій.

У разі виникнення загрози повної окупації території нашої держави, ми плануємо скерувати родини і спільноти в залежності від тієї кількості біженців, яку Ви будете готові прийняти. Ми очікуємо, що загальна кількість біженців, які вийдуть з України, можуть дорівнювати майже всьому її населенню, що перебуває на неокупованій території, що зараз складає близько 25-30 мільйонів. У взаємодії з органами державної та місцевої влади ми будемо рішуче закликати усіх українців організовано залишити країну. Ми вважаємо, що такий вихід треба готувати, незважаючи на те, що економічні витрати ресурсу, який потрібно залучити для його забезпечення, очевидно буде неспіврозмірно більше, ніж ресурси, необхідні для надання Україні важкої зброї, а також витрати, які понесе німецька економіка внаслідок відмови від російських енергоресурсів.

Ми як команда ініціативи «Victory or Exodus» закликаємо Вас тісніше взаємодіяти з українськими урядовими установами з питання відновлення об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури. Зі свого боку, ми можемо сприяти активному висвітленню в медіа-просторі участі уряду Німеччини у відновленні української інфраструктури та будемо в усі можливі способи долучатися до окреслених у цьому зверненні видів діяльності, які стосуються як зміцнення обороноздатності країни, так і в разі потреби – організації переміщення її громадян за кордон.

Також ми просимо Вас приступити до практичних кроків щодо підготовки до прийому великої кількості українських біженців. Із свого боку наша команда зараз здійснює ретельний прорахунок, куди найдоцільніше з організаційної точки зору можна буде спрямовувати біженців з відповідних областей України.

Просимо Вас розпочати підготовку необхідних об'єктів соціальної інфраструктури для прийому великої кількості українських біженців. Ми просимо дати відповідні доручення про початок підготовки соціального житла для українців, почати накопичення резерву продуктів тривалого зберігання, медикаментів, теплого одягу для відповідного забезпечення зазначеної Вами кількості біженців, які Ви можете прийняти.

Ми твердо налаштовані битися до останнього і віримо, що допомога наших партнерів може дати нам можливість перемогти агресора і відкинути його за межі наших кордонів.

Ми гаряче прагнемо виграти в цій війні та залишитися у своїй рідній країні, яку ми безмежно любимо. Однак ми повинні бути готовими до того, що українцям доведеться вийти з України, для того, щоб через кілька років повернутися до своєї країни назад після повного колапсу ослабленої Росії. Ми щиро розраховуємо на Вашу допомогу у кожному з двох можливих шляхів розвитку подій.

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