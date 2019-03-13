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    Думки вголос

    Тільки за однієї умови Путін почне нову війну в Україні

    • Костянтин Боровой

      Російський політик

    • Розсилка
    Тільки за однієї умови Путін почне нову війну в Україні

    Про політику РФ перед виборами в Україні

    Думаю, що контакти з усіма кандидатами встановлені давно. Йде взаємодія через олігархів, через комерційні структури. В Україні всі один одного звинувачують у тому, що вони є кандидатами від Путіна - це така дуже мила форма політичного позиціювання. Загалом майже всі в тій чи іншій мірі пов'язані з Росією, зокрема з Кремлем.

    Безумовно, в Україні присутні російські гроші, а вплив на вибори і на ситуацію в Україні в цілому Росія давно здійснює - і через Крим, і через Схід України. Саме тому головна тема на виборах - це переговори з Росією, припинення військових дій. В цьому українські громадяни зацікавлені, але не шляхом втрати незалежності України. Тому тема дуже актуальна і за допомогою такого позиціювання здійснюється вплив Росії на вибори.

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    Я припускав якусь ескалацію перед виборами для того, щоб зміцнити чинну владу і дати їй можливість показати м'язи. Але цього не сталося і це свідчить про те, що Кремль влаштовує сьогоднішня ситуація. І, мабуть, нецивілізованого військового втручання в справи України вже не буде. Занадто пізно цим займатися.

    Але після виборів агресія цілком можлива, оскільки це інструмент економічного впливу, військового шантажу. Звичайно, якщо новий президент буде займатися реформами, зміцнюючи, перш за все, економічну незалежність України, то він становитиме небезпеку для Росії. В цьому разі можуть бути військові дії. Подібна ситуація була в Грузії в 2009 році.

    Повторюся, нинішня ситуація влаштовує Путіна - це повний контроль, все на виду, в тому числі армія і спецслужби. А якщо новий президент дійсно почне економічні і політичні реформи, то це може викликати негативну реакцію Путіна. Для Кремля небезпека буде в тому, що громадяни України стануть благополучними. Подібне ми бачили в країнах Балтії, коли ослаблення впливу Кремля відбулося не тому, що у Литви, Естонії і Латвії з'явилася сильна армія, а тому, що в цих країнах з'явилася сильна економіка.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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