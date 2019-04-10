Безглуздий і нещадний: чим загрожує сміттєвий бунт Путіну

Путін Фото: EPA

Про протести в Архангельську

Цей мітинг не був політичним, і його дуже сильно розкручують комуністи. Проявляється загальне роздратування проти влади, яке комуністи намагаються використовувати, щоб посилити свої позиції.

У Росії є демократична опозиція, а є імітація опозиційної діяльності, якою займаються, зокрема, ЛДПР і комуністи. Кожен раз, коли виступають комуністи, я розумію, що це шантаж влади і спроба мобілізації громадян на власну підтримку. Тобто це не протести, а їх імітація. Тим більше, що комуністи виходять з портретами Сталіна, червоними прапорами і "регіонально-націоналістичними" вимогами.

Ситуація зі сміттям, безумовно, послужила приводом, тому що справжні протести повинні бути не спонтанними і емоційними, а відбуватися з політичними гаслами. Поки цього немає.

Є досить сильна ступінь роздратування проти регіональної влади. Архангельський губернатор дуже недоброзичливо відгукнувся про жителів області, і це використовують. Але це ще не протести. Тим більше, що вони не носять масового характеру і це мітинги проти московського сміття і московських взагалі. Тому комуністи так легко й використовують цю ситуацію.

Загальна обстановка в Росії змінюється, дуже різко падає життєвий рівень, народ вже розуміє, що з цією владою вижити не можна. Але поки це не мотивовані заперечення проти влади. Коли будуть протести - а вони будуть, звичайно, - там будуть звучати політичні вимоги: відставка Путіна; не відмова від московського сміття на території Архангельської області, а відставка цієї влади чекістів.

Справжніми протестами, пов'язаними з відсутністю екологічних експертиз, займається Дмитро Гудков - це серйозні дії, в які залучено велику частину суспільства. Вони можуть вилитися в політичні протести. У всякому разі, викликають заперечення до влади. Але і вони поки не піднімають питання способу управління державою і взаємин влади з громадянами.

В даному випадку приводом стала сміттєва проблема. Коли приводів набереться маса, вони почнуть перетворюватися в реальні дії і справжні протести, де будуть вимоги відставки влади, а не натяк на такі вимоги і не попередження, що вони з'являться, якщо чогось не зробити.

Джерело: Апостроф

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