Воєнний стан не врятує: чому відповідь на захоплення кораблів була невірною

Українські кораблі у полоні Фото: facebook.com/DylanMalyasov

Про події в Керченській протоці

Україна дуже слабо відповіла на акт російської агресії в Керченській протоці, коли російські військові захопили групу українських кораблів. Києву слід зосередитися на роботі в міжнародних судах і організаціях.

Путін повинен щось пояснити в позиції, яка не має захисту. Це звичайна ситуація для, наприклад, адвокатів, які захищають вбивць - вони починають з того, що звинувачують жертв в провокуванні злочину, намагаються знайти якісь виправдувальні моменти для злочинців. Не дивно, що Путін, коментуючи події в Керченській протоці, використовував пропагандистські емоційні образи. Йому потрібно було щось пред'явити в позиції, яка важко захищається.

Те ж саме відбулося в Раді Безпеки ООН. Безумовно, всі ці пояснення Росії - брехня. Позиція, яка не має захисту, і це проблема Путіна, російської пропаганди і злочинців в особі російських прикордонників і армії. Уже ясно, що така провокація готувалася заздалегідь: почалося розгортання збройних сил на кордоні, до цього було значне посилення в районі Керченської протоки...

Це була спланована операція Росії. І в зв'язку з тим, що дії українських військових були дуже обережними, довелося застосування зброї узгоджувати з Москвою. І узгоджувати вже за фактом: їм довелося наздоганяти «порушників» в нейтральних водах. І боюся, що вони серйозно отримали по шапці за те, що одразу не відкрили вогонь, коли українські кораблі були біля кордону. Це підготовлена провокація, оскільки була заявка України на прохід протокою. Відбулося дуже серйозне посилення біля Керченської протоки: використовували авіацію, вертольоти, танкер. Це непросте завдання - перегородити протоку танкером...

А друга частина операції робилася поспіхом. Потрібно було якимось чином зупинити кораблі і довести правомірність дій. Немає ніяких сумнівів, що ця операція була спланована заздалегідь і узгоджена з Москвою, з Путіним. За реакцією Путіна видно, що він роздратований тим, що прикордонники діяли не так рішуче, як цього від них вимагалося.

Однак ніхто на Заході не зацікавлений у конфлікті з Росією через це. Схожа ситуація була в 2008 році, під час початку операції Росії проти Грузії, коли війська рухалися в напрямку Тбілісі. Спроба не допустити розвитку ситуації - головне завдання цивілізованих політиків. Провокація ж робилася для того, щоб створити напруження. Реакція України у вигляді введення воєнного стану, безумовно вимушена, але це все-таки гра на майданчику Путіна.

Мета провокації, яку влаштував Кремль, полягає в тому, щоб створити додаткову напруженість, викликати західні країни на переговори. Але всі дуже добре розуміють тактику Путіна. Найправильнішою реакцією було б звернення до міжнародних організацій і міжнародних судів, як діяла Велика Британія в зв'язку з замахом на Скрипаля. Адже можна було оголосити військовий стан, почати блокувати російські судна, але замість цього Лондон домігся посилення санкцій. І в цій ситуації правильніше було б реагувати спокійно, адже зараз фактично закликати до спокою і нереагування необхідно не тільки Путіна, а й Україну. Це істотно знижує ефект від протистояння провокаціям.

Зрозуміло, що Україна побоюється агресії, але підготовка до її відбиття необов'язково повинна супроводжуватися воєнним станом. Тому реакція Заходу - нормальна, адекватна. Хоча і, з нашої з вами точки зору, дуже спокійна. Можна говорити, що така поверхнева або занадто формальна реакція провокує Путіна на подальші дії. У цьому теж є сенс. Однак я думаю, що посилення активності України в міжнародних організаціях та судах - що робиться зараз дуже слабо - було б більш адекватною реакцією. Замість введення воєнного стану треба було наймати дуже дорогих юристів, які в міжнародних судах захищали б інтереси України. Це, між іншим, трохи дешевше за оголошення воєнного стану. Необхідні конкретні дії, а не декоративні. Треба збирати факти злочинної діяльності Росії. Це дуже складно і дорого. Значно простіше зробити заяву, що треба обмежити Росію в свободі судноплавства. Але це пуста заява. Варто було б орієнтуватися на те, як на подібні акти агресії реагують цивілізовані країни - Велика Британія, США. На жаль, відповідна реакція України - в дусі Путіна: слова, пропаганда. Це дуже слабо.

Джерело: Апостроф

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