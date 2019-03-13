ООН: захоплені Росією українські моряки - військовополонені



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Управління верховного комісара ООН і надалі здійснює спостереження за ситуацією з правами людини в Криму

В Організації Об'єднаних націй наголосили, що, як військовополонені, захоплені Росією біля Керченської протоки українські моряки, перебувають під захистом Женевської конвенції.

В опублікованій Управлінням верховного комісара ООН із прав людини доповіді про ситуацію в Україні за період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року зазначено, що Росія, яка окупувала Крим, досі не надала Управлінню ООН доступу на півострів відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема щодо територіальної цілісності України.

Представники ООН повідомили що Управління верховного комісара ООН і надалі здійснює спостереження за ситуацією з правами людини на півострові з материкової частини України.

«Російська Федерація, усупереч міжнародному гуманітарному праву, яке використовують щодо держави-окупанта, продовжує застосовувати свої закони, результатом чого є тяжкі порушення прав людини, які непропорційно сильно впливають на кримських татар», – зазначили представники ООН.

Нагадаємо, прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків.

Як відомо, сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Як повідомлялось, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя.