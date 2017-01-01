Чи перейде Кремль до широкомасштабної агресії на Донбасі?

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Заявление Арсена Авакова о том, что Минск-2 не соблюдается и нам нужен новый вариант договоренностей взбудоражил «прогрессивную общественность». Мол, как же он смеет такое говорить? Мы «преодолеваем язык вражды», «Минским соглашениям нет альтернативы» и выход Украины из Минских соглашений приведет к широкомасштабному российскому вторжению. Давайте не будем сейчас слушать на тех, кто повторять эти лозунги приходится по должности или за гранты, а в двух словах разберемся – возможно ли в ближайшей перспективе масштабное вторжение российских войск в Украину.

Ответ однозначно положительный. Да, Кремль может принять такое решение и ресурсов для этого хватает. По словам Авакова, с которым согласны представители украинской военной разведки, в состав группировки входят первый и второй российские армейские корпуса. Общая их численность - 35,5 тысяч человек, 478 танков, 848 бронемашин, до 208 систем залпового огня, до 750 минометов. Этого хватит для мощного удара. Плюс, на российской территории у границ Украины сосредоточены войска и на других направлениях. Так что из вялотекущей в горячую фазу боевые действия могут перейти в любой момент. То, что в военном плане Украина в 2017 году от Украины в 2014 отличается принципиально – факт. Оборонный потенциал совсем не тот, что три года назад. Тем не менее возможен любой сценарий.

Вопрос перехода России к широкомасштабной агрессии определяется несколькими факторами. В первую очередь внутриполитической ситуацией в самой России, позиции США, Великобритании, ЕС и Китая по этому вопросу. В Кремле прекрасно понимают, что простой прогулки уже не получится – украинские военные смогли развеять все сомнения по этому пункту. Но рискнуть могут. И если Россию что-то и сдерживает от такого решения, то бумажка с записанными на ней Минскими соглашениями – в последнюю очередь. Не в Минске дело, а реальных рисках, с которыми столкнется Москва при таком сценарии. Пока риски и потери в отдельной голове перевешивают гипотетические прибыли. И именно из этого нужно исходить. А Минск совсем не причем. Когда Кремль останавливали подписанные бумажки? За последние сто лет не припомню подобного случая.