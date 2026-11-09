Європа послала Путіна

Путін знову тягне час у переговорах: Європа на його план не клюнула

Дональд Трамп знову попався на гачок Путіна і радісно озвучує перспективи «Великої угоди» щодо загальної архітектури безпеки в Європі.

Від його імені на зустрічах у Європі цей проєкт просуває спеціальний представник Джаред Кушнер. Сама логіка процесу мало чим відрізняється від тієї, якою Кремль маніпулював раніше, відмовляючись від перемир’я.

Мовляв, нам не потрібне перемир’я на морі, не потрібен мораторій на удари по енергетиці, не потрібне припинення вогню на фронті – це занадто дріб’язкове. Мовляв, Росія хоче повноцінний довгостроковий мирний договір. А поки його немає – вогонь не припиняється.

Ось і зараз Путін закинув чергову приманку – який масштаб має припинення війни з Україною? Давайте вже відразу підготуємо проект мирної угоди та систему безпеки для всієї Європи, як у Ялті після Другої світової війни. Трампу все одно, він погодився. Кремль вирішив, що виграв купу часу.

5 листопада, після переговорів у Брюсселі з Україною, НАТО та ЄС, Кушнер описав своє бачення нової системи: постійні консультації з питань безпеки, надійний зв’язок на випадок криз, більша прозорість у військовій сфері та взаємні кроки щодо зниження ризику ескалації.

«Створення правильної структури буде ключовим для закінчення цієї війни», – написав він, пообіцявши залучити до обговорення й Росію.

Але Європа на цю приманку не клюнула. «Спочатку має бути укладено мирну угоду щодо України, і лише потім – угоду про архітектуру безпеки», – сказав оглядачеві The Washington Post Девіду Ігнатіусу чиновник однієї з країн-союзників США. Тобто в ЄС чудово розуміють – Путін тягне час і малює дедалі масштабніші довгострокові проєкти, які не збирається реалізовувати. Обманює оточуючих, якщо говорити простіше.

Кая Каллас взагалі заявила, що немає сенсу створювати нову систему: у Європі вона вже існує у вигляді НАТО та ЄС, а проблема полягає в тому, що Росія порушує попередні домовленості.

Глава європейської дипломатії додала, що Путін не може вирішувати за Європу, як їй забезпечувати свою безпеку. За даними Bloomberg, європейці також не готові погоджуватися на скорочення сил НАТО на східному фланзі.

Загалом, відправили подалі Путіна з його ініціативами, які він намагався проштовхнути через Кушнера, нібито від США. Ніхто не вірить лисому аферисту. І правильно роблять, до речі...