Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Європа послала Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа відкинула пропозицію Путіна про нову систему безпеки
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Путін знову тягне час у переговорах: Європа на його план не клюнула

Дональд Трамп знову попався на гачок Путіна і радісно озвучує перспективи «Великої угоди» щодо загальної архітектури безпеки в Європі.

Від його імені на зустрічах у Європі цей проєкт просуває спеціальний представник Джаред Кушнер. Сама логіка процесу мало чим відрізняється від тієї, якою Кремль маніпулював раніше, відмовляючись від перемир’я.

Мовляв, нам не потрібне перемир’я на морі, не потрібен мораторій на удари по енергетиці, не потрібне припинення вогню на фронті – це занадто дріб’язкове. Мовляв, Росія хоче повноцінний довгостроковий мирний договір. А поки його немає – вогонь не припиняється.

Ось і зараз Путін закинув чергову приманку – який масштаб має припинення війни з Україною? Давайте вже відразу підготуємо проект мирної угоди та систему безпеки для всієї Європи, як у Ялті після Другої світової війни. Трампу все одно, він погодився. Кремль вирішив, що виграв купу часу.

5 листопада, після переговорів у Брюсселі з Україною, НАТО та ЄС, Кушнер описав своє бачення нової системи: постійні консультації з питань безпеки, надійний зв’язок на випадок криз, більша прозорість у військовій сфері та взаємні кроки щодо зниження ризику ескалації.

«Створення правильної структури буде ключовим для закінчення цієї війни», – написав він, пообіцявши залучити до обговорення й Росію.

Але Європа на цю приманку не клюнула. «Спочатку має бути укладено мирну угоду щодо України, і лише потім – угоду про архітектуру безпеки», – сказав оглядачеві The Washington Post Девіду Ігнатіусу чиновник однієї з країн-союзників США. Тобто в ЄС чудово розуміють – Путін тягне час і малює дедалі масштабніші довгострокові проєкти, які не збирається реалізовувати. Обманює оточуючих, якщо говорити простіше.

Кая Каллас взагалі заявила, що немає сенсу створювати нову систему: у Європі вона вже існує у вигляді НАТО та ЄС, а проблема полягає в тому, що Росія порушує попередні домовленості.

Глава європейської дипломатії додала, що Путін не може вирішувати за Європу, як їй забезпечувати свою безпеку. За даними Bloomberg, європейці також не готові погоджуватися на скорочення сил НАТО на східному фланзі.

Загалом, відправили подалі Путіна з його ініціативами, які він намагався проштовхнути через Кушнера, нібито від США. Ніхто не вірить лисому аферисту. І правильно роблять, до речі...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Європа війна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1712-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року
1 листопада, 08:21
ЗМІ повідомляли, що ЄС нібито готував делегацію на переговори за розпорядженням Урсули фон дер Ляєн
Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України
29 жовтня, 11:29
Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до розкрадання коштів
На закупівлях дронів для армії розікрали понад 16 млн грн: СБУ викрила схему
28 жовтня, 11:15
Німецький спецназ відмовився від старої тактики через загрозу війни з РФ
Німецькі спецпризначенці почали готуватися до війни з Росією
26 жовтня, 21:55
Особливу увагу Мерц звернув на дії Росії, назвавши загрозу з її боку масштабною
Мерц висунув гучні звинувачення на адресу Росії
25 жовтня, 03:30
Удар по Луцьку, затримання росіянина за вбивство військових та зустріч Зеленського з королем. Головне за день 14 жовтня
Удар по Луцьку, затримання росіянина за вбивство військових та зустріч Зеленського з королем. Головне за день 14 жовтня
14 жовтня, 21:08
Сили оборони завдали ударів по логістичних об’єктах російських підрозділів
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55
28 тис. окупантів загинули у вересні
Bloomberg: НАТО оцінило вересневі втрати Росії у понад 50 тис. осіб
11 жовтня, 23:46
Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, в Маямі проведуть зустріч з українською делегацією
Віткофф і Кушнер отримали вказівки від Трампа перед переговорами
9 жовтня, 17:41

Кирило Сазонов

Європа послала Путіна
Європа послала Путіна
Трамп домовився з Путіним. Чим ця угода обернулася для України
Трамп домовився з Путіним. Чим ця угода обернулася для України
Паливна криза в Росії: чому цього разу все серйозніше
Паливна криза в Росії: чому цього разу все серйозніше
Наступ росіян на Донбасі зірвано. Що відбувається на ключових напрямках
Наступ росіян на Донбасі зірвано. Що відбувається на ключових напрямках
Удари по НПЗ: чи змінять вони ставлення росіян до війни?
Удари по НПЗ: чи змінять вони ставлення росіян до війни?
Путін будує Росію без росіян: заводи віддали корейцям, фронт – іноземцям
Путін будує Росію без росіян: заводи віддали корейцям, фронт – іноземцям

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
104K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Сьогодні, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Сьогодні, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
Сьогодні, 13:32
Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ
Сьогодні, 12:53
Путін збере союзників Росії в Москві одразу після переговорів в Абу-Дабі: заява Кремля
Сьогодні, 12:32

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua